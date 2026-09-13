पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सुप्रीमो ममता बनर्जी नंदीग्राम से उपचुनाव नहीं लड़ेंगी। पार्टी ने रविवार को इसकी पुष्टि की। एक आधिकारिक बयान में तृणमूल कांग्रेस ने आगामी नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जिसमें नंदीग्राम के लिए संचिता प्रधान (डे) और रेजीनगर के लिए रबीउल आलम चौधरी को मैदान में उतारा गया है। वहीं, असम के नागांव लोकसभा उपचुनाव में पार्टी ने अब्दुल सलाम को अपना प्रत्याशी घोषित किया है।
यह घोषणा टीएमसी के बागी गुट द्वारा यह कहने के एक दिन बाद आई है कि अगर ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला करती हैं तो वे वहां से उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। बागियों ने सार्वजनिक रूप से पूर्व मुख्यमंत्री से नंदीग्राम से चुनाव लड़ने और विधानसभा में वापसी करने का आग्रह किया था।
यह 15 वर्षों में पहली बार है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल विधानसभा से बाहर रह सकती हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने 2011 में भवानीपुर उपचुनाव के माध्यम से विधानसभा में प्रवेश किया और 2016 और फिर 2021 के उपचुनाव में यह सीट जीती।
बनर्जी 2026 के विधानसभा चुनाव में भवानीपुर से भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से 15,105 वोटों से हार गईं। अधिकारी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में भी उन्हें नंदीग्राम से हराया था।
नंदीग्राम सीट उस समय खाली हुई जब 2026 में नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीटों से जीत हासिल करने वाले शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट बरकरार रखने का फैसला किया और नंदीग्राम से इस्तीफा दे दिया।
वहीं, रेजीनगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के प्रमुख हुमायूं कबीर ने इस सीट से इस्तीफा दे दिया था। हुमायूं कबीर ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में रेजीनगर और नाओदा दोनों सीटों से जीत दर्ज की थी, जिसके बाद उन्होंने रेजीनगर सीट छोड़ दी थी। चुनाव आयोग ने उपचुनाव 6 अक्टूबर को निर्धारित किया है और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी।
टीएमसी की यह घोषणा पार्टी के भीतर चल रहे विवाद के बीच आई है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट और ऋतब्रता बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट ने चुनाव आयोग से संपर्क किया है, दोनों ही पार्टी पर अपना नियंत्रण जताते हुए अपने नाम और दो फूलों वाले चिन्ह की मान्यता की मांग कर रहे हैं।
चुनाव आयोग ने 12 सितंबर को दोनों पक्षों की बात सुनी और विद्रोही खेमे से अतिरिक्त दस्तावेज मांगे। 16 सितंबर की नामांकन तिथि से पहले भी विवाद अनसुलझा बना हुआ है।
असम की नागांव लोकसभा उपचुनाव में टीएमसी ने अब्दुल सलाम को उतारा
असम की नागांव लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने शिक्षाविद अब्दुल सलाम को अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया है। वह ढिंग कॉलेज के पूर्व उप-प्रधानाचार्य रह चुके हैं।
किसका होगा TMC का ‘जोड़ा फूल’?, दो गुट आमने-सामने, EC ने ममता से मांगा अंतिम जवाब
पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के भीतर “चुनाव चिह्न की जंग” छिड़ गई है। पार्टी के दो गुट आमने-सामने हैं। एक गुट के नेता ऋतब्रत बनर्जी कर रहे हैं, जबकि दूसरा गुट पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रति वफादार गुट है। टीएमसी के दोनों गुट पार्टी पर अपना नियंत्रण होने का दावा कर रहे हैं। साथ ही वे ‘जोड़ा फूल’ (दो फूल)'(jora phool (two flower)’ वाले चुनाव चिह्न पर अपना अधिकार का दावा कर रहे हैं। यह चुनाव चिह्न ममता बनर्जी की पहचान रहा है। जिसे उन्होंने कांग्रेस से अलग होने के बाद अपनी पार्टी बनाने के बाद अपनाया था। पढ़ें पूरी खबर।