पश्चिम बंगाल में आगामी चुनावों से पहले, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन टीएमसी नेताओं का मज़ाक उड़ाया जिन्होंने बीजेपी में शामिल होने के लिए पार्टी छोड़ दी। मुर्शिदाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा, “कुछ शरारती गायों ने बीजेपी में शामिल होने के लिए पार्टी छोड़ दी, जैसे प्लासी के युद्ध में मीर जाफ़र अंग्रेजों से जा मिले थे।”

सीएम ममता ने कहा,“वे अब बहुत शोर कर रहे हैं – हम्बा हम्बा, रंबा रंबा, कंबा,कंबा, डंबा डंबा, बंबा,बंबा। जितनी जल्दी वे पार्टी छोड़ते हैं, उतना ही अच्छा है। ”

जबकि बनर्जी ने सभा में कई अन्य मामलों पर चर्चा की। सोशल मीजिया यूजर्स ने रैली के वीडियो से 7-सेकंड की क्लिप निकाली और उससे कई मीम बना दिए। ये रहे कुछ मीम जिसे देखकर आप भी हंस देंगे।

बंगाल में प्रचार के लिए भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अपनी पूरी ताकत लगा दी। गृह मंत्री अमित शाह राज्य के दौरे कर रहे हैं और भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा ने तृणमूल सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं।

