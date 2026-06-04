पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी के पास दो तिहाई बहुमत है और उसका पूरा दबदबा है। बीजेपी 80 सदस्यों वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) में फूट पर करीब से नजर रख रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि इसका कारण संसद में पार्टी के संख्या बल को बढ़ाना है। बता दें कि NDA के पास ज़रूरी संवैधानिक संशोधनों को आसानी से पास कराने के लिए जरूरी संख्या बल नहीं है।

‘हमारी प्राथमिकता सांसद पाना’

इस घटनाक्रम से वाकिफ एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने कहा, “पश्चिम बंगाल में बीजेपी को समर्थन की जरूरत नहीं है। हमारी प्राथमिकता सांसद पाना है। एक बार जब टीएमसी टूट जाएगी, तो उसके सांसद एक अलग ग्रुप बना सकते हैं और बीजेपी को हमारे बड़े कानून के लिए जरूरी संख्या बल के लिए उनके समर्थन से फ़ायदा हो सकता है।”

ममता बनर्जी के लिए संभावित परेशानी का संकेत देते हुए ऋतब्रत बनर्जी (एक पूर्व CPIM नेता जो 2018 में TMC में शामिल हुए थे लेकिन इस हफ़्ते की शुरुआत में पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए निकाल दिए गए थे) को बुधवार को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी गई। ममता बनर्जी ने भले ही इस पद के लिए TMC के पुराने नेता सोवनदेब चट्टोपाध्याय का सपोर्ट किया था, लेकिन ऋतब्रत ने पार्टी के 80 में से 58 विधायकों का समर्थन होने का दावा करते हुए इस पर दावा ठोक दिया। बाद में उन्होंने कहा कि नाराज खेमे में करीब 60 विधायक थे।

एक बीजेपी सांसद ने कहा, “लोकतंत्र और लोकतांत्रिक कामकाज के नाम पर टीएमसी के अंदर चल रही खींचतान के एक वर्टिकल बंटवारे में बदलने की उम्मीद है। बीजेपी को फायदा होगा क्योंकि एक अलग विपक्षी गुट संसद में NDA सरकार का सपोर्ट कर सकता है।”

शिवसेना-एनसीपी में फूट से की जा रही टीएमसी की तुलना

बीजेपी के अंदर बंगाल के घटनाक्रम की तुलना शिवसेना और एनसीपी में फूट से की जा रही है, जिससे पार्टी को 2022 में महाराष्ट्र में सरकार बनाने में मदद मिली। आम आदमी पार्टी में हाल ही में हुई फूट हुई, जिसमें राघव चड्ढा की लीडरशिप में उसके 10 राज्यसभा सांसद में से सात बीजेपी में चले गए, जिससे 245 सदस्यों वाले अपर हाउस में एनडीए की संख्या 141 हो गई।

एक BJP नेता ने कहा, “जैसा शिवसेना, एनसीपी और AAP में हुआ, वैसा ही एक ग्रुप संसद में बीजेपी के साथ होगा। इससे 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद से हम पर लगा दाग मिट जाएगा।” उन्होंने पार्टी के अपने दम पर मेजॉरिटी हासिल करने में नाकाम रहने का ज़िक्र किया, जबकि पार्टी को ज़्यादा मजबूत मैंडेट की उम्मीद थी। एनडीए सरकार को हाल ही में तब झटका लगा जब संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) बिल, या डिलिमिटेशन बिल, जो चुनावी सीमाओं को फिर से बनाने और लोकसभा की ज़्यादा से ज़्यादा सीटों की संख्या 545 से बढ़ाकर 850 करने की कोशिश करता है, वह अप्रैल में लोकसभा में ज़रूरी दो-तिहाई बहुमत से कम रहने पर गिर गया।

इंडियन एक्सप्रेस ने 1 जून को रिपोर्ट किया कि सरकार इस कानून को फिर से लाने और 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाने पर भी विचार कर रही है। हाल के विधानसभा चुनावों में टीएमसी और डीएमके को लगे झटकों के साथ बीजेपी लीडरशिप ने भी डीएमके से संपर्क करना शुरू कर दिया है, जिसने सूत्रों के मुताबिक केंद्र को मुद्दों पर आधारित समर्थन पर विचार करने की इच्छा दिखाई है।

DMK कर सकती है कुछ विधेयकों का समर्थन

सूत्रों ने कहा कि अपनी हार और सहयोगी कांग्रेस के सी जोसेफ विजय की TVK सरकार में शामिल होने के फैसले से हिली DMK, खास कानूनी उपायों पर BJP के लिए समर्थन पर बातचीत कर सकती है। सूत्रों ने कहा कि गृह मंत्रालय परिसीमन बिल का एक रिवाइज्ड ड्राफ्ट तैयार कर रही है, जिसमें DMK जैसी रीजनल पार्टियों की उठाई गई खास चिंताओं को दूर किए जाने की उम्मीद है।

जब अप्रैल में लोकसभा में बिल आया, तो इंडिया ब्लॉक ने एक साथ वोट किया, जिसमें कांग्रेस, DMK और TMC के 230 MPs ने इसका विरोध किया। एनडीए के 298 सांसद थे। मौजूदा लोकसभा में डीएमके के 22 सांसद हैं जबकि टीएमसी के 28 सांसद हैं। विपक्षी पार्टियों ने लोकसभा के विस्तार को महिला आरक्षण विधेयक के लागू होने से जोड़ने पर एतराज़ जताया था, और चिंता जताई थी कि परिसीमन से दक्षिणी राज्यों का राजनीतिक आधार कम हो सकता है।

पार्टी के फ्लोर मैनेजमेंट में शामिल एक वरिष्ठ सांसद ने कहा, “अगर DMK बिल को सपोर्ट करने के लिए राज़ी हो जाती है, चाहे वह एक साथ चुनाव हो या कोई और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो NDA को 543 सदस्यों वाले पूरे सदन में दो-तिहाई बहुमत के लिए सिर्फ़ 42 और वोटों की ज़रूरत होगी। एक अलग TMC गुट, जिसमें 15, 20 या 25 MP हों, BJP को उस लिमिट के काफ़ी करीब ले जाएगा।”

टीएमसी में फूट से BJP को फायदा?

टीएमसी में फूट से BJP की वन नेशन वन इलेक्शन बिल को पास कराने की कोशिशों में भी आसानी हो सकती है, जिसका मकसद लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना है। यह कानून अभी बीजेपी नेता पी पी चौधरी की अध्यक्षता वाली 39 सदस्यों वाली जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी देख रही है। सूत्रों ने कहा कि सरकार चाहती है कि बिल जल्द से जल्द पास हो ताकि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले इसे धीरे-धीरे लागू किया जा सके।

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पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस एक महीने पहले सत्ता में थी लेकिन विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद स्थिति ये है कि वो ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है। पढ़ें पूरी खबर