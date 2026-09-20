लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इंदौर में ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हालांकि इसके एक हिस्से को लेकर विवाद शुरू हो गया है, जिसको लेकर राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर हैं। वहीं अब राहुल गांधी को ममता बनर्जी की टीएमसी का साथ मिला है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद सौगत रॉय ने ‘छात्रों की गूंज’ प्रोग्राम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल करने पर कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का बचाव किया। उन्होंने कहा कि कोई बेइज्ज़ती नहीं की गई और राजनीति में हास्य की भी जगह होनी चाहिए।

पूरे विवाद पर समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए सौगात रॉय ने कहा, “कोई बेइज्जती नहीं की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा, वह बस दोहराया गया है। यह किसी की बेइज्ज़ती नहीं है। राजनीति में हास्य के लिए जगह होनी चाहिए।”

इंदौर में हुआ था कार्यक्रम

राहुल गांधी ने शनिवार को ‘छात्रों की गूंज’ प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने स्टैंड-अप कॉमेडियन पुलकित मणि के साथ स्टेज शेयर किया। इवेंट के दौरान राहुल गांधी की बातों और नकल वाले इशारों की बीजेपी नेताओं ने आलोचना की। बीजेपी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां का मज़ाक उड़ाया गया।

राहुल ने बीजेपी पर साधा निशाना

राहुल गांधी ने इंदौर में ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के तहत केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस देश पर सिस्टम का कब्जा है और सिस्टम को देश के टॉप छह लोग चला रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, “यह लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है। यह सिस्टम क्या है? देश पर सिस्टम का कब्जा है। सिस्टम में अलग-अलग लेयर(परते) हैं। टॉप लेवल पर यह छह लोग बैठे हैं। सिस्टम को चलाते हैं नरेंद्र मोदी जी, धमकाने का काम, स्टूडेंट को मारने का काम, कील वाली लाठी के साथ मारने का काम, पैलेट गन से मारने का काम अमित शाह जी चलाते हैं, वह इसे लगाते कराते हैं।”

राहुल गांधी ने कहा कि यह लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है। उन्होंने कहा, “यह सिस्टम क्या है? देश पर सिस्टम का कब्जा है। सिस्टम में अलग-अलग लेयर(परते) हैं। टॉप लेवल पर यह छह लोग बैठे हैं। सिस्टम को चलाते हैं नरेंद्र मोदी जी, धमकाने का काम, स्टूडेंट को मारने का काम, कील वाली लाठी के साथ मारने का काम, पैलेट गन से मारने का काम अमित शाह जी चलाते हैं, वह इसे लगाते कराते हैं।”

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पूर्व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जब विपक्ष के राहुल गांधी अपना एजेंडा आगे बढ़ाने में व्यस्त हैं, तब भारत में उच्च शिक्षा तक पहुंच का विस्तार हुआ है और मोदी सरकार ने छात्रों द्वारा उठाई जा रहीं चिंताओं को गंभीरता से लिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर इसको लेकर एक पोस्ट लिखी। पढ़ें पूरी खबर