तृणमूल कांग्रेस यानी TMC का नाम और चुनाव चिन्ह पिछले करीब तीन दशक से पश्चिम बंगाल की राजनीति में उसकी पहचान रहे हैं। लेकिन अब पार्टी के अंदर संगठनात्मक विवाद इतना बढ़ गया है कि चुनाव आयोग ने फिलहाल ‘ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ नाम और ‘फूल एवं घास’ (Flowers & Grass) चुनाव चिन्ह दोनों को फ्रीज कर दिया है। अंतरिम व्यवस्था के तहत फिलहाल कोई भी प्रतिद्वंद्वी गुट इनका इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। लेकिन जिस चुनाव चिन्ह पर आज दोनों पक्ष दावा कर रहे हैं, उसकी कहानी भी दिलचस्प है।

टीएमसी की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, पार्टी की स्थापना के समय ममता बनर्जी ने खुद इस प्रतीक का स्केच बनाया था। दो हरे फूलों की कलियां और नीचे घास- यही आगे चलकर तृणमूल कांग्रेस की चुनावी पहचान बन गया।

1 जनवरी 1998 को बनी थी तृणमूल कांग्रेस

तृणमूल कांग्रेस की शुरुआत 1 जनवरी 1998 को हुई थी। ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई थी। पार्टी का मकसद बंगाल के लिए एक अलग और नया राजनीतिक मंच तैयार करना था।

पार्टी बनने के साथ ही उसके लिए एक अलग पहचान की जरूरत थी। यहीं से उस चुनाव चिन्ह की कहानी शुरू होती है जो आज ‘फूल और घास’ के नाम से जाना जाता है।

ममता बनर्जी ने खुद बनाया था चुनाव चिन्ह

टीएमसी की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, पार्टी के गठन के दिन ममता बनर्जी ने खुद उसका चुनाव चिन्ह स्केच किया था। इस प्रतीक में घास के बीच से निकलती हुई दो हरी कलियां दिखाई गईं।

पार्टी ने इसकी व्याख्या एकता और सद्भाव के प्रतीक के तौर पर की है। टीएमसी की वेबसाइट पर काजी नज़रुल इस्लाम की पंक्ति ‘मोरा एक वृन्ते दु’टी कुसुम हिंदू-मुसलमान’ का भी जिक्र है। इसका भाव एक ही इसका भाव एक ही डंठल पर दो फूलों के साथ हिंदू-मुस्लिम एकता से जुड़ा है। यानी यह सिर्फ एक चुनावी निशान नहीं था। पार्टी की आधिकारिक व्याख्या में इसके जरिए एकता और धर्मनिरपेक्षता का संदेश देने की बात कही गई।

‘तृणमूल’ नाम और घास का कनेक्शन

‘जोड़ा फूल’ प्रतीक का एक और सीधा कनेक्शन पार्टी के नाम से है। ‘तृणमूल’ का अर्थ जड़ या घास की जड़ से जुड़ा हुआ यानी grassroots होता है। इसी वजह से चुनाव चिन्ह में घास को प्रमुखता दी गई। कई पुराने रिकॉर्ड्स में भी TMC के चुनाव चिन्ह को दो फूलों और घास के रूप में बताया गया है।

बात करें चुनाव आयोग की तो EC के रिकॉर्ड में इस प्रतीक का आधिकारिक नाम ‘Flowers & Grass’ दर्ज है। आयोग से जुड़े एक आधिकारिक दस्तावेज में All India Trinamool Congress के सामने यही चुनाव चिन्ह दर्ज है।

कभी चुनावी पहचान, आज विवाद की वजह

1998 से यह चिन्ह TMC की चुनावी पहचान बना रहा। 2026 तक आते-आते पार्टी के अंदर संगठनात्मक विवाद ने इसे ही विवाद के केंद्र में ला दिया।

मौजूदा विवाद में दो प्रतिद्वंदी गुट पार्टी के संगठन, नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने सितंबर 2026 में दोनों पक्षों को सुना और 17 सितंबर को अंतरिम आदेश जारी किया। आयोग ने कहा कि उसके सामने दो प्रतिद्वंद्वी गुट हैं और दोनों खुद को तृणमूल कांग्रेस बताते हैं।

EC ने क्यों फ्रीज किया नाम और सिंबल?

यह मामला चुनाव आयोग के Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968 के पैरा 15 के तहत आता है। इस तरह के विवाद में आयोग को यह तय करना होता है कि मान्यता प्राप्त पार्टी का प्रतिनिधित्व कौन सा गुट करता है। लेकिन मौजूदा उपचुनावों को देखते हुए आयोग के पास अंतिम फैसला करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। इसलिए अंतरिम व्यवस्था के तहत दोनों गुटों को पुराने नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल से रोक दिया गया।

दोनों पक्षों से कहा गया है कि वे तीन-तीन वैकल्पिक नाम और तीन-तीन मुक्त चुनाव चिन्ह प्राथमिकता के क्रम में दें। इसके बाद दोनों गुटों को अलग नाम और अलग चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे।

EC के इस आदेश का मतलब सीधेतौर पर यह है कि ममता के बनाए चिन्ह पर अभी कोई दावा नहीं कर सकता। इस अंतरिम आदेश का सबसे दिलचस्प पहलू यही है। जिस चिन्ह को TMC की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, ममता बनर्जी ने पार्टी की स्थापना के समय खुद स्केच किया था, फिलहाल उसी का इस्तेमाल ममता बनर्जी का गुट भी नहीं कर सकता और प्रतिद्वंद्वी ऋतब्रत बनर्जी गुट भी नहीं।

साफतौर पर समझें तो अभी चुनाव आयोग ने यह फैसला भी नहीं किया है कि असली टीएमसी कौन है। यह सिर्फ उपचुनावों को लेकर अंतरिम व्यवस्था है। आखिरी फैसला पैरा 15 के तहत आगे की सुनवाई और दस्तावेजों की जांच के बाद होगा।

1998 से 2026 तक का सफर

1998 में जब तृणमूल कांग्रेस बनी थी तब ममता बनर्जी ने पार्टी के लिए एक ऐसा चुनाव चिन्ह चुना जो उसके नाम और जमीनी राजनीति की छवि से जुड़ता था। अब करीब 28 साल बाद वही चिन्ह पार्टी के सबसे बड़े संगठनात्मक विवाद के बीच खड़ा है।

एक तरफ वह चुनाव चिन्ह है जिसे पार्टी की आधिकारिक कहानी में ममता बनर्जी द्वारा बनाया गया। वहीं दूसरी तरफ अब उसी चिन्ह पर यह तय होना बाकी है कि चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में इसका इस्तेमाल करने का अधिकार आखिर किस गुट को मिलेगा।

फिलहाल जवाब नहीं मिला है। आयोग ने सिर्फ इतना तय किया है कि अंतिम फैसला होने तक दोनों पक्ष ‘ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ नाम और ‘Flowers & Grass’ चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल नहीं करेंगे।

पहले भी पार्टियों के चुनाव चिन्ह पर हुआ है विवाद

आपको बता दें कि टीएमसी का मौजूदा विवाद चुनाव आयोग के लिए कोई नई स्थिति नहीं है। भारतीय राजनीति में पार्टी टूटने के बाद नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर कई बड़े विवाद सामने आ चुके हैं। AIADMK के 2017 के विवाद में भी दोनों गुटों को पार्टी का मूल नाम और ‘दो पत्ती’ चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने से अंतरिम तौर पर रोका गया था।

इसी तरह समाजवादी पार्टी के भीतर 2017 में ‘साइकिल’ चुनाव चिन्ह को लेकर विवाद हुआ था। ऐसे मामलों में चुनाव आयोग पार्टी के संगठन और विधायी समर्थन समेत उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर फैसला करता है।

इस व्यवस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट का फैसला Sadiq Ali बनाम Election Commission of India है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की ओर से पार्टी के विभाजन की स्थिति में चुनाव चिन्ह विवाद पर फैसला करने की भूमिका को बरकरार रखा था।

चुनाव आयोग ने TMC का नाम और सिम्बल फ्रीज किया

चुनाव आयोग ने गुरुवार को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के भीतर चल रहे विवाद एक अंतरिम आदेश जारी किया है। आयोग ने पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न को फिलहाल फ्रीज कर दिया है। साथ ही, ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों से कहा है कि विवाद का अंतिम समाधान होने तक वे अपने लिए नए नाम और चुनाव चिह्न चुनें।