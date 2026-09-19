West Bengal Bypoll: ममता बनर्जी के खेमे की उम्मीदवार संचिता प्रधान डे द्वारा नंदीग्राम से नामांकन वापस लेने के बाद तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार रबीउल आलम चौधरी ने भी रेजीनगर से पीछे हटने का फैसला लिया है।

शनिवार सुबह पत्रकारों से बात करते हुए रेजीनगर से ममता समर्थक उम्मीदवार रबीउल आलम चौधरी ने कहा, “कम समय में मतदाताओं को नए चुनाव चिह्न से परिचित कराना मुश्किल है। पार्टी कार्यकर्ताओं से चर्चा करने के बाद मैंने अपना नामांकन वापस लेने का फैसला किया है। मैंने अपने नेता को भी इस बारे में सूचित कर दिया है। कार्यकर्ताओं को प्रचार के लिए नहीं भेजा जा रहा है। चुनाव चिह्न एक बड़ा मुद्दा है।”

Rabiul Alam Chowdhury, the Mamata Banerjee-led TMC faction's candidate for the Rejinagar bypoll seat, has withdrawn his candidacy. pic.twitter.com/l0kFUSy8br — IANS (@ians_india) September 19, 2026

संचिता प्रधान डे ने सीएम शुभेंदु से मुलाकात के बाद वापस लिया था नामांकन

गौरतलब है कि संचिता प्रधान डे ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात के बाद जल्दबाजी में नंदीग्राम सीट से अपना नामांकन वापस लेने की घोषणा की। महज 24 घंटों के भीतर ममता बनर्जी के खेमे को एक और बड़ा झटका लगा है।

जब संचिता प्रधान ने नंदीग्राम से अपना नामांकन वापस ले लिया, तो ममता बनर्जी ने कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान का समर्थन किया। हालांकि, इसके तुरंत बाद, मिलन प्रधान को 2007 के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस ने इस गिरफ्तारी को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है, लेकिन इस घटना को लेकर राज्य की राजनीति में तीखी बहस छिड़ गई है।

राहुल गांधी ने गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताया

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दावा किया कि गिरफ्तारी कोई संयोग नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से प्रेरित है। उन्होंने बीजेपी पर वोटों की चोरी और सरकार एवं पार्टियों को चुराकर सत्ता से चिपके रहने का आरोप लगाया और कहा कि इसका उद्देश्य चुनावी लड़ाई को समाप्त करना है।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की गिरफ्तारी कोई संयोग नहीं है, यह राजनीतिक प्रतिशोध है, लोकतंत्र की हत्या है। बीजेपी को निष्पक्ष चुनावों पर भरोसा नहीं है, इसीलिए वह कभी वोटों की चोरी, कभी सरकारें चुराकर, कभी पार्टियां चुराकर सत्ता पर काबिज रहना चाहती है। वे चुनाव लड़ना नहीं चाहते, वे चुनावी लड़ाई को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। कांग्रेस न तो डरेगी और न ही झुकेगी। हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे।”