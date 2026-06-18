कलकत्ता हाई कोर्ट ने फिलहाल बागी टीएमसी विधायक ऋतब्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता (LoP) बनाए जाने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि, हाई कोर्ट ने इस मामले में कोई अंतरिम राहत नहीं दी। इसका मतलब है कि फिलहाल ऋतब्रत बनर्जी विपक्ष के नेता बने रहेंगे। लेकिन अदालत ने याचिका स्वीकार कर ली है और मामले की आगे सुनवाई करेगी। अंतिम फैसला बाद में लिया जाएगा।

बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने अदालत में याचिका दायर कर कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस ने उनकी दावेदारी खारिज कर गलत तरीके से बागी टीएमसी विधायक ऋतब्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त कर दिया। हालांकि, हाई कोर्ट ने इस मामले में कोई अंतरिम राहत नहीं दी। यानी फिलहाल ऋतब्रत बनर्जी विपक्ष के नेता बने रहेंगे। लेकिन अदालत ने याचिका स्वीकार कर ली है और मामले की आगे सुनवाई करेगी। अंतिम फैसला बाद में लिया जाएगा।

न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर कोई अंतरिम आदेश देने से इनकार करते हुए मामले को अगली सुनवाई के लिए 28 जुलाई को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। अदालत ने याचिका में प्रतिवादियों को तीन सप्ताह के भीतर हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति राव ने कहा कि याचिकाकर्ता को इसके बाद दो सप्ताह के भीतर उन हलफनामों पर जवाब दाखिल करने का अवसर मिलेगा। बागी गुट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में तृणमूल के कुल 80 विधायकों में से 58 का समर्थन होने का दावा किया है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट से जुड़े चट्टोपाध्याय ने इस आधार पर अंतरिम आदेश दिए जाने का अनुरोध किया था कि 18वीं पश्चिम बंगाल विधानसभा का पहला सत्र गुरुवार से शुरू होना था।

याचिका पर कोई अंतरिम आदेश नहीं दिए जाने के बाद टीएमसी सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने कहा, “हाई कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया है लेकिन उसने याचिका को स्वीकार कर लिया है। अब इस मामले की अंतिम सुनवाई होगी।”

शिवसेना UBT-TMC में टूट की अटकलों पर ओवैसी का विपक्ष पर तंज

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को शिवसेना (UBT) और तृणमूल कांग्रेस (TMC) पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दोनों दलों के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए पूछा कि वे अपनी पार्टियों से नेताओं के लगातार हो रहे पलायन को क्यों नहीं रोक पाए।

‘अब नगर निगम और जिला परिषदों की बारी’

ऋतब्रत को टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था लेकिन विधानसभा के स्पीकर ने उन्हें विपक्ष का नेता नियुक्त किया है। ऋतब्रत बनर्जी ने द इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा, ‘एक बार सांसदों-विधायकों का मामला पूरा होने के बाद हम नगर निकायों की ओर बढ़ेंगे, नगर पालिका, नगर निगम, जिला परिषद और कई जिलों के अध्यक्ष भी हमारे संपर्क में हैं। यह संसदीय लोकतंत्र है और इसमें संख्या महत्वपूर्ण होती है।’

उलुबेरिया पुरबा सीट से विधायक ऋतब्रत बनर्जी ने दोहराया कि पहले हमारा फोकस विधायकों पर था, उसके बाद सांसदों पर और अब हम निगमों पर कब्जा करने की ओर बढ़ेंगे, उसके बाद नगर पालिका और फिर जिला परिषद का नंबर आएगा।

समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ