पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस ने शुक्रवार को अपने 291 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इस चुनाव में भाजपा को हराने के लिए अधिकांश विपक्षी दलों ने तृणमूल को समर्थन देने का ऐलान किया है. राजद, शिवसेना, समाजवादी पार्टी के अलावा झारखण्ड मुक्ति मोर्चा और एनसीपी ने भी तृणमूल कांग्रेस का साथ देने की घोषणा की है। प्रेस कांफ्रेंस में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करने के दौरान ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हल्ला बोला।

उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करने के अलावा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी चाहे कितना भी फ़ोर्स बंगाल में भेज दें लेकिन जीत तृणमूल कांग्रेस की ही होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल में चाहे 8 चरण में चुनाव हो या फिर 294 चरण में लेकिन वो हमसे चुनाव नहीं जीत सकते हैं। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में 120 रैली ही क्यों ना कर लें लेकिन हम भी पूरे दम ख़म से अंत तक लड़ाई लड़ेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम किसी भी धर्म विशेष के लिए काम नहीं कर रहे हैं बल्कि सबको साथ लेकर चल रहे हैं।

After RJD, SP, Shiv Sena, TMC has received support from JMM and NCP for Bengal assembly poll: Mamata Banerjee

— Press Trust of India (@PTI_News) March 5, 2021