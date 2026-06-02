तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख ममता बनर्जी सोमवार को कोलकाता के रानी रश्मोनी एवेन्यू पहुंच गई हैं। टीएमसी नेताओं पर कथित हमलों के खिलाफ ममता बनर्जी ने विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध कार्यक्रम में टीएमसी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। कोलकाता पुलिस ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री को वाई सर्किल पर धरने-प्रदर्शन की इजाजत नहीं है।

टीएमसी का आरोप है कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी समेत कई नेताओं को राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जा रहा है। इसी के विरोध में पार्टी ने यह प्रदर्शन आयोजित किया।

इससे पहले ममता बनर्जी ने पार्टी नेताओं के साथ भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद वह सीधे रानी रश्मोनी एवेन्यू पहुंचीं और विरोध प्रदर्शन में शामिल हुईं।

#WATCH | Kolkata, West Bengal: TMC Chairperson Mamata Banerjee holds a protest at Kolkata's Rani Rashmoni Avenue over attacks on party leaders, including her nephew Abhishek Banerjee, and other issues. pic.twitter.com/rLyuLSrTp4 — ANI (@ANI) June 2, 2026

टीएमसी नेताओं का कहना है कि विपक्षी दल और कुछ एजेंसियां राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से उनकी पार्टी के नेताओं को परेशान कर रही हैं। पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है। रानी रश्मोनी एवेन्यू में आयोजित इस प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। टीएमसी ने साफ किया है कि पार्टी नेताओं पर कथित हमलों और राजनीतिक उत्पीड़न के खिलाफ उसका विरोध आगे भी जारी रहेगा।