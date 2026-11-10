दिल्ली पुलिस ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 2013 के एक मामले में बयान दर्ज कराने के लिए नया नोटिस जारी किया है। यह मामला उस समय का है जब दिल्ली दौरे के दौरान स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) और CPI(M) के समर्थकों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया था। पुलिस अधिकारियों ने सोमवार को इसकी जानकारी दी।

दिल्ली पुलिस की एक टीम फिलहाल कोलकाता में है ताकि ममता बनर्जी का बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी की जा सके। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, संसद मार्ग थाने की पुलिस उनका बयान दर्ज करेगी।

पुलिस ने साफ किया है कि ममता बनर्जी को यह नोटिस इस मामले में पीड़ित के तौर पर जारी किया गया है, आरोपी के रूप में नहीं।

क्या है मामला?

यह घटना अप्रैल 2013 की है। उस समय ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री थीं। वह एक आधिकारिक बैठक के लिए दिल्ली में योजना आयोग के पुराने मुख्यालय पहुंची थीं। इसी दौरान SFI और CPI(M) के समर्थकों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की थी। आरोप है कि इस दौरान प्रदर्शनकारियों और ममता बनर्जी के साथ आए प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के बीच झड़प भी हुई थी।

इस मामले में संसद मार्ग थाने में पश्चिम बंगाल रेजिडेंट कमिश्नर कार्यालय के एक अधिकारी की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था। अधिकारी ने प्रदर्शनकारियों और ममता बनर्जी के प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई घटना की शिकायत की थी।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, इससे पहले भी मामले के गवाहों के बयान दर्ज करने की दो बार कोशिश की गई थी। इसके लिए नोटिस भी भेजे गए थे लेकिन बयान दर्ज नहीं हो सके।

अब पुलिस ने ममता बनर्जी समेत संबंधित लोगों को नए नोटिस जारी किए हैं। उनसे कहा गया है कि वे अपनी सुविधा के मुताबिक किसी जगह पर उपलब्ध रहें ताकि उनके बयान और शिकायतें दर्ज की जा सकें।

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पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कोलकाता में उनके आवास के पास एक महिला द्वारा हमले की कोशिश करने की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर किसी राजनीतिक दल के प्रमुख नेता पर ही सरेआम हमले का प्रयास किया जाता है, तो आम आदमी खुद को सुरक्षित कैसे महसूस कर पाएगा! पार्टी के ममता समर्थक धड़े का आरोप है कि संबंधित महिला के हाथ में चाकू था।