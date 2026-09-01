पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी की भतीजी बृष्टि मुखर्जी की मंगलवार को मौत हो गई। उनका शव बीरभूम जिले के रामपुरहाट स्थित घर से बरामद किया गया। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक, उनका शव फंदे से लटका मिला।

बृष्टि, ममता बनर्जी के दूर के रिश्तेदार निहार मुखर्जी की बेटी थीं। रिपोर्टों के अनुसार, बृष्टि की उम्र 28 साल थी।

वह बोलपुर के एक अपर प्राइमरी स्कूल में गैर-शिक्षण कर्मचारी के तौर पर काम करती थीं। लेकिन शिक्षक भर्ती मामले में अदालत के आदेश के बाद मार्च 2023 में उनकी नौकरी चली गई थी।

करीब 26,000 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियां जांच और अदालत की कार्रवाई के बाद रद्द की गई थीं। बृष्टि का नाम भी उन कर्मचारियों की सूची में था।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मौत के पीछे के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा।