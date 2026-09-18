पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने पार्टी के अंदर चल रहे नेतृत्व विवाद के बीच, चुनाव आयोग (ECI) के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उनके गुट को असली ‘ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ (TMC) पार्टी का नाम और उसके पारंपरिक ‘फूल और घास’ वाले चुनाव चिह्न का इस्तेमाल करने से रोक दिया गया है।

चुनाव आयोग के 17 सितंबर के अंतरिम आदेश में दोनों गुटों को ‘अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस’ नाम और पार्टी के ‘फूल और घास’ चिन्ह का इस्तेमाल करने से रोक दिया गया था और उन्हें अक्टूबर में होने वाले उपचुनावों के लिए अलग-अलग नाम और चिन्ह चुनने के लिए कहा गया था। ममता गुट को ‘ममता अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस’ नाम और ‘फुटबॉल खिलाड़ी’ चिन्ह आवंटित किया गया। वहीं, ऋतब्रता बनर्जी-अरूप रॉय गुट को ‘डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस’ नाम और ‘लिफाफा’ चिन्ह मिला।

चुनाव आयोग के अंतरिम आदेश को अवैध बताते हुए ममता बनर्जी द्वारा दायर किया गया अदालती कदम नंदीग्राम उपचुनाव में हुए विवाद के कुछ ही घंटों बाद आया। बनर्जी गुट की उम्मीदवार संचिता प्रधान डे ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात के बाद अपना नाम वापस ले लिया।

Former West Bengal Chief Minister and TMC leader Mamata Banerjee has moved the Supreme Court challenging the Election Commission of India’s (ECI) decision to stop her faction from using the original All India Trinamool Congress (TMC) party name and its traditional ‘Flowers and… pic.twitter.com/Q9IBI3V9Mv — ANI (@ANI) September 18, 2026

इसके तुरंत बाद कालीघाट स्थित अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने घोषणा की कि उनका गुट कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान का समर्थन करेगा और कांग्रेस को अपनी “सहयोगी पार्टी” बताया। उन्होंने कहा, “भारत गठबंधन को मजबूत करने का संदेश बंगाल से शुरू होना चाहिए।”

ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ घंटों बाद मिलन प्रधान 2007 के नंदीग्राम भूमि अधिग्रहण विरोधी प्रदर्शनों से जुड़े एक हत्या मामले में गिरफ्तार किया गया था।

विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया। उन्होंने कहा, “नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की गिरफ्तारी कोई संयोग नहीं है। यह राजनीतिक प्रतिशोध है, लोकतंत्र की हत्या है। कांग्रेस न डरेगी और न झुकेगी। हम लड़ेंगे और जीतेंगे।”

कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने X पर कहा, “ममता बनर्जी जी द्वारा समर्थन दिए जाने के कुछ ही मिनटों बाद, 2007 के 19 साल पुराने निष्क्रिय मामले का इस्तेमाल करके हमारे उम्मीदवार को गिरफ्तार करना इस बात का संकेत है कि भाजपा लोकतंत्र को हाईजैक करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है।”

तृणमूल नेता कुणाल घोष ने कहा, “विश्वास की इतनी कमी क्यों, इतना डर ​​क्यों?” हालांकि, बंगाल राज्य कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पार्टी ने बनर्जी का समर्थन नहीं मांगा था। चौधरी ने कहा, “उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया था, और अब जब उनके उम्मीदवार ने अपना नाम वापस ले लिया है, तो वह हमें समर्थन दे रही हैं। हमने उनसे समर्थन नहीं मांगा है।”

ममता बनर्जी के समर्थन के ऐलान के बाद कांग्रेस के नंदीग्राम उम्मीदवार गिरफ्तार, हत्या से जुड़ा है मामला

पश्चिम बंगाल में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को एक पुराने कथित हत्या मामले में गिरफ्तार किया गया है। उनकी गिरफ्तारी ऐसे समय हुई है, जब पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान किया था। नंदीग्राम सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव होना है। पढ़ें पूरी खबर।