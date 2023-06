Mamata Banerjee के हेलीकॉप्टर ने की इमरजेंसी लैंडिंग, रैली संबोधित कर लौट रही थीं वापस

पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी PTI को बताया कि बहुत ज्यादा बारिश की वजह से सीएम के हेलीकॉप्टर ने इमरजेंसी लैंडिंग की।

Mamata Banerjee के हेलीकॉप्टर ने खराब मौसम की वजह से की इमरजेंसी लैंडिंग (File Photo- PTI)

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हेलीकॉप्टर ने इमरजेंसी लैंडिंग की है। वह मंगलवार (27 जून 2023) को जलपाईगुड़ी में एक चुनावी रैली संबोधित करने के बाद बागडोगरा एयरपोर्ट जा रही थीं। इसी दौरान दोपहर में मौसम खराब होने की वजह से उनके हेलीकॉप्टर को सिलीगुड़ी के पास सेवोके एयर बेस (Sevoke Air Base) पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जलपाईगुड़ी में एक चुनावी रैली संबोधित करने के बाद बागडोगरा एयरपोर्ट जा रही थीं। उनका हेलीकॉप्टर जिस समय बैकंठपुर फॉरेस्ट एरिया के ऊपर से गुजर रहा था, तभी मौसमद खराब हो गया, इस वजह से उनके हलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी PTI को बताया कि वहां बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। इस वजह से पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग करने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद यह तय किया गया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बागडोगरा एयरपोर्ट तक का आगे का सफर सड़क मार्ग के जरिए पूरा करेंगी और फिर वहां से वापस कोलकाता का विमान लेंगी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पंचायत चुनाव के सिलसिले में राज्य के उत्तरी इलाके में चुनावी रैलियां संबोधित करने गयी थीं। उत्तरी बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव होना है।

पढ़ें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram