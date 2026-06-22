TMC Internal Crisis: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की संस्थापक ममता बनर्जी को ऋतब्रत बनर्जी वाले बागी विधायकों के गुट ने बड़ा झटका दिया है। बागी गुट ने एक अहम बैठक के बाद ममता बनर्जी को टीएमसी अध्यक्ष की कुर्सी से हटा दिया है। टीएमसी के बागी गुट ने कोलकाता के एक होटल में पार्टी पार्षदों के एक समूह के साथ बैठक की। बैठक के बाद दस सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन किया गया।

दरअसल, टीएमसी के बागी गुट की ये बैठक सोमवार शाम 4 बजे हुई। इसमें कोलकाता नगर निगम समेत विभिन्न नगरपालिकाओं के बागी विधायकों और पार्षद शामिल थे। इसके अलावा बैठक में बहरामपुर, उत्तरपारा, श्रीरामपुर और दमदम से करीब 40 पार्षद भी शामिल हुए थे। बैठक को लेकर पूर्व टीएमसी विधायक देबासिस कुमार ने कहा, “यह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का विशेष सत्र था। दस सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।”

किसे बनाया नया अध्यक्ष?

सूत्रों के अनुसार ऋतब्रत बनर्जी के अलावा इस बैठक में संदीपान साहा भी मौजूद थे। वहीं ममता बनर्जी के सबसे करीबी माने जाने वाले कोलकाता के पूर्व मेयर फिरहाद हकीम भी इस बैठक में शामिल थे। इसीलिए, बागी गुट के कदम को ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के लिए झटका माना जा रहा है।

बागी गुट की बैठक में मौजूद एक वरिष्ठ विधायक ने कहा, “अरूप रॉय को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है। दस सदस्यीय समिति में अन्य सदस्यों को विभिन्न पद दिए गए हैं। तृणमूल कांग्रेस पुरानी और नई जैसी नहीं है। हम ही तृणमूल कांग्रेस हैं।”

किस-किस को मिले पद?

पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के बागी नेताओं ने एक विशेष सत्र में सदस्यों ने अरूप रॉय को सर्वसम्मति से पार्टी का अध्यक्ष चुना। पूर्व मंत्री अरूप बिस्वास, विधायकों फिरहाद हकीम, रथिन घोष, सबीना यास्मीन को बागी तृणमूल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया।

उन्होंने कहा कि सवाल असली या नकली होने का नहीं है, हम तृणमूल कांग्रेस हैं और आज के विशेष सत्र की कार्यवाही के बारे में निर्वाचन आयोग को सूचित करेंगे।

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टीएमसी में पिछले एक महीने में बड़े पैमाने पर बगावत हुई है। पहले 80 में से लगभग 60 विधायकों ने और फिर 20 सांसदों ने भी बगावती रुख अपना लिया। विधायकों ने ऋतब्रत बनर्जी को विधायक दल का नेता चुना तो बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) में विलय करने का ऐलान किया। पढ़िए पूरी खबर…