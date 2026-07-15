बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के करीबी मदन मित्रा ने टीएमसी छोड़ दी है। मदन मित्र कमरहाटी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। उन्होंने टीएमसी के बागी खेमे को ज्वाइन कर लिया है। मदन मित्रा की गिनती ममता बनर्जी के सबसे करीबी नेताओं में होती है। टीएमसी के बागी गुट को ज्वाइन करने से पहले उन्होंने टीएमसी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था।

पार्टी छोड़ने के बाद मदन मित्रा ने कहा, “मैंने अभिषेक बनर्जी को सुझाव दिया था कि वे छह महीने या एक साल के लिए पार्टी से हट जाएं। मैंने उनसे कहा कि आइए पार्टी को मज़बूत करते हैं, और फिर आप वापस आकर अपनी जगह ले सकते हैं लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा। पार्टी डूब रही है, नाव डूब चुकी है। लोग मर रहे हैं। फिर भी, पार्टी ने तय किया – या यूं कहें कि उन्हें यह मानना ​​पड़ा कि बाकी सब मर जाएं तो ठीक, लेकिन अभिषेक को बचाना ज़रूरी है। यह बहुत दुखद है।”

मदन मित्रा ने कहा कि पार्टी सबकी है, फिर भी ऐसा लगता है कि यह सिर्फ़ अभिषेक की सेवा करने तक ही सीमित रह गई है। उन्होंने कहा कि मैं ममता जी से गुज़ारिश करता हूं कि आइए इसे एक मैराथन की तरह देखें और रास्ते में हम जरूर एक-दूसरे से मिलेंगे। मदन मित्रा ने कहा कि देखते हैं कौन सा घोड़ा आगे निकलता है। उन्होंने कहा कि मैंने सभी पदों से इस्तीफ़ा दे दिया है, हालांकि मैं अभी भी MLA हूं। मदन मित्रा ने कहा कि मैंने तृणमूल से जुड़ी हर चीज छोड़ दी है। इसका मतलब है कि काम-काज के लिहाज से मैं अब तृणमूल MLA नहीं रहा।