बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भवानीपुर चुनावी परिणाम को कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने भवानीपुर के चुनावी नतीजे को रद्द करने और वोटों की रिकाउंटिंग की मांग की है। इसको लेकर ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। बता दें कि भवानीपुर विधानसभा सीट से ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने 15015 वोटों से हराया था।

ममता बनर्जी ने अपनी याचिका खुद दायर की है। वह कोर्ट पहुंची और उनके साथ डोला सेन और कल्याण बनर्जी भी मौजूद थे। ममता बनर्जी ने याचिका के माध्यम से भवानीपुर विधानसभा चुनाव के चुनाव संबंधी रिकार्ड को सुरक्षित रखने का आग्रह किया है। इसमें मतदान से जुड़े दस्तावेज और EVM भी शामिल है। ममता बनर्जी ने मांग की है कि इनको तुरंत सील किया जाए ताकि उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो।

कल्याण बनर्जी ने दिया बयान

याचिका दायर करने के बाद कल्याण बनर्जी ने कहा, “ममता बनर्जी आज कलकत्ता हाई कोर्ट आईं ताकि उस चुनावी याचिका की पुष्टि कर सकें जो उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के चुनाव को चुनौती देते हुए दायर की है। चुनाव ठीक से नहीं हुआ था। 12 राउंड के बाद उनके चुनाव एजेंट और उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें बाहर निकाल दिया गया। RO (रिटर्निंग ऑफिसर) कौन है? वह 2021 में नंदीग्राम चुनाव के RO थे। उन्हें फिर से 2026 में RO के तौर पर लाया गया है। बाद में, उन्हें CM का डिप्टी सेक्रेटरी बनाया गया। चुनाव के ठीक बाद (राज्य के) मुख्य चुनाव अधिकारी को मुख्य सचिव बना दिया गया। उन पर कई आरोप थे, पक्षपात की वाजिब आशंका है। कृपया इंतज़ार करें, देखते हैं क्या होता है।”

काउंटिंग के दिन हुआ था बवाल

बता दें कि काउंटिंग के दौरान हंगामा भी हुआ था भवानीपुर में वोटों की गिनती के लिए सखावत मेमोरियल स्कूल को काउंटिंग सेंटर बनाया गया था और यहीं पर टीएमसी और बीजेपी के काउंटिंग एजेंट भिड़ गए। बाद में काउंटिंग के दौरान ममता भी यहां पहुंची थीं और फिर बवाल हुआ था। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए थे।

2021 में भी ममता ने दी थी चुनौती

ममता बनर्जी को 2021 में भी शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से हराया था। तब भी ममता बनर्जी ने चुनावी नतीजे को कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि अभी तक यह मामला कोर्ट में लंबित है।

टीएमसी में हुई है टूट

बंगाल विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद से ही टीएमसी में टूट मची हुई है। पहले 60 से अधिक विधायकों ने बगावत की और उसके बाद अब 20 से अधिक सांसदों ने बगावत की है। टीएमसी के 20 लोकसभा सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और अलग गुट में शामिल होने का पत्र दिया। टीएमसी के 20 सांसद अब नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी में शामिल हो चुके हैं।

टीएमसी पर ‘पूरा कब्जा’ करने की है तैयारी

टीएमसी में बगावत की शुरुआत करने वाले ऋतब्रत बनर्जी ने बड़ा दावा किया है। बनर्जी का कहना है कि विधायकों और सांसदों का समर्थन मिलने के बाद अब उनका गुट धीरे-धीरे पार्टी में बाकी हिस्सों पर भी नियंत्रण हासिल करने की ओर आगे बढ़ेगा। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर