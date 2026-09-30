नई दिल्ली में बुधवार को हुई INDIA ब्लॉक की समन्वय बैठक के बाद विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग और लोकतांत्रिक संस्थाओं को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए देशभर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि विपक्षी दल एकजुट होकर आगे की लड़ाई लड़ेंगे। बैठक करीब साढ़े तीन घंटे चली, जिसमें उद्धव ठाकरे और हेमंत सोरेन समेत विभिन्न दलों के कई नेताओं ने अपनी बात रखी।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि INDIA ब्लॉक के नेता और कार्यकर्ता 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक जिला स्तर पर ‘सेव डेमोक्रेसी मार्च’ निकालेंगे। इसके अलावा 6 अक्टूबर को विपक्षी सांसद चुनाव आयोग तक मार्च करेंगे। विपक्षी नेता अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात का समय मांगेंगे और संस्थाओं से जुड़े मुद्दों को उनके सामने रखेंगे।

उन्होंने कहा कि अक्टूबर और नवंबर में पांच बड़ी रैलियां भी आयोजित की जाएंगी। इनकी तारीख और स्थान बाद में तय किए जाएंगे। खड़गे के मुताबिक, 1 नवंबर को दिल्ली में एक बड़ी रैली आयोजित करने की योजना है। उन्होंने कहा कि अब हर कोई इस बात को स्वीकार कर रहा है कि राहुल गांधी और ‘दीदी’ (ममता बनर्जी) पहले से ही जिस ‘वोट चोरी’ की बात उठाते रहे हैं, वह सच है।

चुनाव आयोग पर खड़गे ने लगाए आरोप

कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है और चुनाव आयोग सरकार के प्रभाव में काम कर रहा है। उन्होंने चुनावों में कथित तौर पर अनुचित तरीकों के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया। खड़गे ने कहा कि विपक्षी दल इन मुद्दों पर मिलकर आवाज उठाएंगे।

उन्होंने बताया कि 2 से 8 अक्टूबर के बीच INDIA ब्लॉक के सदस्य जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। 6 अक्टूबर को विपक्षी सांसद चुनाव आयोग की ओर मार्च करेंगे, जबकि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में राष्ट्रपति से मुलाकात की कोशिश की जाएगी।

ममता बनर्जी ने की मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि विपक्ष का विरोध तब तक जारी रहेगा, जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की भी मांग की।

ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और ईवीएम को लेकर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्ष का आंदोलन लंबे समय तक जारी रहेगा। उन्होंने छात्रों, युवाओं और पत्रकारों से भी समर्थन की अपील की।

राहुल गांधी बोले- जिम्मेदार लोगों पर हो कार्रवाई

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि INDIA ब्लॉक के सभी नेता लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति का पद या कद कार्रवाई के रास्ते में नहीं आना चाहिए।

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि विपक्ष लोगों तक यह बात पहुंचाने में सफल रहा है कि चुनावों में कथित तौर पर धांधली हो रही है और नरेंद्र मोदी तथा अमित शाह पर लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि खास तौर पर युवाओं के बीच इस मुद्दे को लेकर विरोध की भावना बढ़ रही है।

2027 के विधानसभा चुनावों से पहले बढ़ेगी राजनीतिक हलचल

INDIA ब्लॉक के इस ऐलान के बाद आने वाले दिनों में विपक्ष और सरकार के बीच राजनीतिक टकराव बढ़ने के संकेत हैं। विपक्ष ने चुनाव आयोग और लोकतांत्रिक संस्थाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर देशव्यापी आंदोलन की रणनीति बनाई है। 2027 में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में इन मुद्दों को लेकर राजनीतिक बहस और तेज होने की संभावना है।

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लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को कानून के तहत मिले संरक्षण को लेकर सवाल उठाए हैं। राहुल ने बुधवार को पूछा कि ज्ञानेश कुमार को ‘आजीवन इम्युनिटी’ क्यों दी गई है? राहुल गांधी ने खुद ही इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।