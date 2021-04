बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से आज राज्यपाल जगदीप धनखड़ को फोन मिलाया। दरअसल, आज एक मतदान केंद्र पर भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। दो गुटों के बीच गहमागहमी के चलते सीएम एक घंटे से अधिक समय तक मतदान केंद्र में फंसी रहीं। फोन पर, उन्होंने राज्यपाल को बताया कि चुनाव आयोग कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहा है।

ममता ने कहा, “किसी भी समय कुछ भी हो सकता है … कानून-व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो गई है।” सीएम ने कहा कि उनकी जान को भी खतरा है। ममता ने राज्यपाल से कहा, ‘स्थानीय लोगों को मतदान नहीं करने दिया जा रहा है। सुबह से मैं ये देख रही हूं। इसलिए अब आप से कह रही हूं, कृपया देखें….।’ बाद में सीएम को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने मतदान केंद्र से सुरक्षित निकाला। अब चुनाव आयोग ने स्थानीय प्रशासन से मामले पर रिपोर्ट मांगी है।

बता दें कि नंदीग्राम बंगाल चुनाव का केंद्रबिंदु बन चुका है। यहाँ मुख्यमंत्री अपने धुरविरोधी सुवेंदु अधिकारी का सामना कर रही हैं। इस सीट पर दूसरे चरण में मतदान किया जा रहा है। बनर्जी, नंदीग्राम में अपने घर से मतदान की निगरानी कर रही थीं। दोपहर 1 बजे उन्हें तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी द्वारा बूथ कैप्चरिंग और धांधली करने की जानकारी दी।

बोयल मुख्यमंत्री का पहला पड़ाव था। मुख्यमंत्री के पहुँचते ही अराजकता फैल गई और उन्होंने शिकायत की कि उनकी पार्टी के पोलिंग एजेंट को बूथ के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इस बीच ममता को देख ग्रामीणों ने अचानक जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए।

#WATCH: West Bengal CM Mamata Banerjee speaks to Governor Jagdeep Dhankhar over the phone at a polling booth in Nandigram. She says, “…They didn’t allow the local people to cast their vote. From morning I am campaigning…Now I am appealing to you, please see…” pic.twitter.com/mjsNQx38BB

— ANI (@ANI) April 1, 2021