पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार ऐतिहासिक जीत हासिल की है। भाजपा ने राज्य में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। पश्चिम बंगाल में बहुमत का आंकड़ा 147 सीट है, जिससे बीजेपी काफी आगे चल रही है।

इधर भाजपा की इस जीत को लेकर ममता बनर्जी ने करारा हमला बोला है और भाजपा पर सीटें लूटने का आरोप लगाया है। साथ चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा है।

100 से अधिक हमारी सीटें लूट ली- ममता

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “भाजपा ने 100 से अधिक हमारी सीटें लूट ली हैं। चुनाव आयोग भाजपा का आयोग बन गया। मैंने सीओ और मनोज अग्रवाल से भी शिकायत की, लेकिन वे कुछ नहीं कर रहे हैं।” मीडिया से सवाल करते हुए कहा, “क्या आपको लगता है कि यह जीत है? यह नैतिक जीत नहीं बल्कि यह अनैतिक जीत है।”

#WATCH | Kolkata | West Bengal CM Mamata Banerjee says, "More than 100 seats BJP looted. The Election Commission is the BJP's commission. I complained to the CO and also Manoj Agrawal, but they are not doing anything. Do you think this is a victory? It is an immoral victory, not… pic.twitter.com/q0zelygU23 — ANI (@ANI) May 4, 2026

हम जोरदार वापसी करेंगे- ममता

ममता बनर्जी ने आगे कहा, चुनाव आयोग ने केंद्रीय बलों, पीएम और गृहमंत्री के साथ मिलकर जो कुछ भी किया है, वह पूरी तरह से गैर-कानूनी है। यह लूट है। हम जोरदार वापसी करेंगे।

दो अंकों में सिमटी टीएमसी

पश्चिम बंगाल में भाजपा ने बहुमत का आकंड़ा पार कर लिया है। वहीं, टीएमसी दो अंकों में सिमटी हुई है। ममता बनर्जी खुद अपनी सीट बचाने की जद्दोजेहद कर रही है। भाजपा शुभेंदु अधिकारी उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी पहले ही नंदीग्राम की सीट पर कब्जा कर चुके है और अब ममता बनर्जी की सीट भवानीपुर पर कड़ी टक्कर दे रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने दो सीटों पर चुनाव लड़ा था।