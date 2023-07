Opposition Unity: ‘कांग्रेस-CPM पर तरस आता है लेकिन कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि…’, ममता बनर्जी ने जमकर निकाली भड़ास

TMC सूत्रों से खबर है कि उनकी पार्टी बंगाल में कांग्रेस के साथ कोई डील नहीं चाहती है। टीएमसी का मानना है कि बंगाल में कांग्रेस मजबूत नहीं है।

ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी पर फिर से हमला बोला है (File Photo- PTI)

