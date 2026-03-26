पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का विमान गुरुवार दोपहर नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण विमान को एक घंटे से ज़्यादा समय तक हवा में ही रहना पड़ा था। इस बात की जानकारी अधिकारियों ने दी।

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, ममता बनर्जी पश्चिम बर्धमान (Paschim Bardhaman) जिले के अंडाल (Andal) में चुनावी रैलियों में शामिल होने के बाद राज्य की राजधानी लौट रही थीं। तभी मौसम अचानक खराब हो गया। जिससे हवाई अड्डे पर विमानों की आवाजाही प्रभावित हुई।

मुख्यमंत्री एक चार्टर्ड विमान से यात्रा कर रही थीं। जिसने अंडाल हवाई अड्डे से दोपहर करीब 3:30 बजे उड़ान भरी थी और उसे कोलकाता में शाम करीब 4 बजे उतरना था। हालांकि, हवाई अड्डे के सूत्रों ने बताया कि कोलकाता में अचानक आए तेज तूफान, भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण विमान समय पर उतर नहीं पाया और उसे एक घंटे से ज़्यादा समय तक हवा में ही चक्कर लगाने पड़े।

एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने बताया कि मौसम खराब होने के कारण मुख्यमंत्री का विमान कुछ समय तक कोलकाता हवाई अड्डे पर उतर नहीं पाया। अधिकारी ने आगे बताया कि खराब मौसम को देखते हुए, हवाई अड्डे पर विमानों की आवाजाही को लगभग 20 मिनट के लिए अस्थायी रूप से रोकना पड़ा था। अधिकारियों ने बताया कि मौसम ठीक होने और विमानों की आवाजाही फिर से शुरू होने के बाद मुख्यमंत्री का विमान आखिरकार शाम 5:19 बजे सुरक्षित रूप से उतर गया।

पश्चिम बंगाल को छोड़कर, हर जगह यह प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हुई- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित अन्य वादियों से कहा कि वे पश्चिम बंगाल में जारी मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया से संबंधित अपनी शिकायतों को कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखें। पश्चिम बंगाल में विवादों से घिरी एसआईआर प्रक्रिया का जिक्र करते हुए सीजेआई सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि इस राज्य को छोड़कर पूरे देश में यह प्रक्रिया सुचारु रूप से संपन्न हुई है। पढ़ें पूरी खबर।