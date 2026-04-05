Bengal Elections 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए जैसे-जैसे वोटिंग की तारीखें पास आ रही हैं, उसके साथ ही चुनाव प्रचार में नेताओं की अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ तल्खी बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो बीजेपी के अलावा चुनाव आयोग को भी निशाना बना रही हैं। उन्होंने SIR को लेकर जनता से अपील की है कि लोग चुनाव आयोग से बदला लेने के लिए वोट करें।

जिन लोगों का नाम विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट में नहीं आ सका है, उनसे ममता बनर्जी ने अपील की है, कि वे लोग न्यायाधिकरण के समक्ष अपील करें। उन्होंने कहा कि जनता चुनाव आयोग से बदला लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करे।

SIR के दुरुपयोग लगाया आरोप

दरअसल, मुर्शिदाबाद जिले के समसेरगंज में साल 2025 में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हुए थे। वहीं पर ममता दीदी ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया और आरोप लगाया कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) का इस्तेमाल वैध मतदाताओं को सूची से हटाने के लिए किया गया था।

अमित शाह पर दीदी का हमला

ममता बनर्जी ने जनसभा के दौरान कहा, “लोगों के नाम हटाए जाने का बदला लेने के लिए और एसआईआर के खिलाफ वोट डालें ताकि नतीजों में यह बात झलके।” इस दौरान ममता ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का नाम लिए बिना उन पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाने के पीछे उनका हाथ था। उन्होंने स्पष्ट चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो सीधे मुकाबला करो।

अपने कार्यकर्ताओं को दिया संदेश

मुख्यमंत्री ममता ने पार्टी कार्यकर्ताओं और बूथ एजेंटों को भी कड़ी चेतावनी जारी करते हुए उनसे दबाव या प्रलोभन के आगे न झुकने का संदेश दिया। उन्होंने कहा, “मैं आशा करती हूं कि पश्चिम बंगाल के हित में हमारे बूथ एजेंट BJP के हाथों नहीं बिकेंगे।” इसके अलावा कुछ स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) को “जानबूझकर खराब” किए जाने का आरोप लगाते हुए, सीएम बनर्जी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे चुनाव आयोग के अधिकारियों को मशीनों की मरम्मत न करने दें और इसके बजाय उन्हें बदलने की मांग करें।

दो चरणों में होना है चुनाव

बता दें कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने कार्यक्रम काफी पहले जारी कर दिया था। इसके तहत राज्य में दो चरणों में वोटिंग होगी। पहला चरण 23 अप्रैल और दूसरा चरण 29 अप्रैल को होगा। इसके बाद 4 मई 2026 को विधानसभा के नतीजे घोषित होंगे।

बंगाल विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी और टीएमसी के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। इस बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा दावा किया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि मोदी सरकार 2026 में गिर जाएगी। ममता बनर्जी ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि वह बंगाल को टारगेट कर रहे हैं, हम दिल्ली को टारगेट करेंगे, आने वाले दिनों के लिए तैयार रहिए। पढ़िए पूरी खबर…