Mallikarjun Kharge on PM Modi: देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले की प्रचीर से जनता को संबोधित किया। उन्होंने अपनी 12 साल की सरकार के काम करने की रफ्तार को बेहद तेज बताया और सांकेतिक तौर पर यह संदेश भी दिया, कि पिछली सरकारों के मुकाबले उनकी सरकार में काम ज्यादा तेजी से हुए। इसको लेकर अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तंज कसा है और सरकार के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए।
दरअसल, कांग्रेस दफ्तर में आजादी उत्सव के मौके पर तिरंगा फहराने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की सरकार द्वारा किए कार्यों और उपलब्धियों के बारे में बात की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, “नेहरू ने आधुनिक, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष भारत की नींव रखी। उन्होंने आईआईटी, आईआईएम और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना की।
पूर्व पीएम नेहरू के कार्यों का उल्लेख
मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, “जवाहर लाल नेहरू जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उनमें अहंकार नहीं था। शास्त्री जी ने देश में श्वेत और हरित क्रांति की नींव को मजबूत किया। इंदिरा जी ने भारत की सैन्य और रणनीतिक क्षमताओं को मजबूत किया और बांग्लादेश के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।”
कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, “हमने सिक्किम को भारत में एकीकृत भी किया। ये सभी कार्य कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किए लेकिन लाल किले से बोलने वाला कोई व्यक्ति दावा करता है कि सब कुछ उन्होंने ही किया है। यह सौभाग्य की बात है कि वे यह दावा नहीं करते कि दुनिया का जो कुछ भी बचा है, वह उन्हीं की बदौलत है।”
आर्थिक स्थिति सुधारने का दिया क्रेडिट
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, “देश में आज जो विकास आप देख रहे हैं, वह कांग्रेस की वजह से है। देश में आज जो विकास हो रहा है, उसमें कांग्रेस का 90% योगदान है। हमने लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारी है, नाम नहीं बदले। लेकिन ये लोग सिर्फ श्रेय लेते हैं। यह ज्यादा दिन नहीं चलेगा।”
पीएम मोदी पर लगाए जवाब न देने की आरोप
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, “प्रधानमंत्री ने सदन में सवालों के जवाब नहीं दिए- क्या लोकतंत्र में काम करने का यही सही तरीका है? हमने सदन में सिर्फ छात्रों के सवाल और उनके साथ हुए अन्याय को उठाया। डर के मारे न तो प्रधानमंत्री और न ही केंद्रीय गृह मंत्री सदन में आए। मुझे यह सुनकर हैरानी हुई कि गृह मंत्री ने बाद में कहा कि सदन के न चलने के कारण वे अपने कक्ष से सब कुछ सुन रहे थे। जनता ने आपको संसद में आने के लिए चुना है, न कि कमरे में बैठने के लिए।”
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, “मोदी जी ने राम मंदिर ट्रस्ट बनाया और इसमें अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को नियुक्त किया। लोगों द्वारा दिए गए दान की चोरी पर उठ रहे सवाल स्वाभाविक हैं। मोदी जी के शासन में मंदिर में चढ़ाया गया 50 रुपये का दान भी सुरक्षित नहीं है।”
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भारत के युवा देश की सबसे बड़ी ताकत हैं, लेकिन यह ताकत तभी देश के काम आएगी जब उन्हें सही दिशा और उद्देश्य मिले। अगर युवा सिर्फ अपने बारे में सोचते रहे और समाज व देश के प्रति जिम्मेदारी से दूर हो गए तो यही जनसांख्यिकीय ताकत आगे चलकर समाज के लिए चुनौती बन सकती है। पढ़िए पूरी खबर…