क्या फर्जी थी वोटिंग की बात? मल्लिकार्जुन खड़गे बोले- राहुल और सोनिया के कहने पर मिला अध्यक्ष पद

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि उन्हें जो अध्यक्ष पद मिला है, वो सोनिया और राहुल गांधी के कहने पर दिया गया है।

राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि उन्हें जो अध्यक्ष पद मिला है, वो सोनिया और राहुल गांधी के कहने पर दिया गया है। ये बयान मायने रखता है क्योंकि पार्टी ने सामने से यहीं दिखाया था कि पूरी वोटिंग और तय प्रक्रिया के बाद खड़गे को इस पद के लिए चुना गया।

Follow us on



instagram

telegram