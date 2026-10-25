Mallikarjun Kharge News: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा की गई ”मोदी का बाप भी जाएगा” टिप्पणी को लेकर रविवार को जबरदस्त विवाद हुआ। बीजेपी और एनडीए में शामिल बाकी दलों ने कांग्रेस पर हमला बोला। इसके जवाब में कांग्रेस नेताओं ने खड़गे की टिप्पणी का बचाव किया।

बीजेपी ने कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान अभद्र और अपमानजनक है। बीजेपी इसे लेकर सोमवार को देश भर के सभी राज्य मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी। इस मामले में पटना के कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। जद (यू) और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने इस टिप्पणी की कड़ी निंदा की है।

खड़गे ने क्या कहा?

बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह की 139वीं जयंती के मौके पर पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में खड़गे ने यह विवादित बयान दिया। कार्यक्रम में खड़गे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित गड़बड़ियों के बारे में बात कर रहे थे। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जेल भेजेगी।

इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद एक व्यक्ति चिल्लाया, ”जब तक विद्रोह नहीं होगा, मोदी कहीं नहीं जाएंगे।” कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पलटवार करते हुए कहा, ”मोदी का बाप भी जाएगा।”

#WATCH | A ruckus broke out during Congress national president Mallikarjun Kharge's address at the 139th birth anniversary celebration of Dr. Shri Krishna Singh in Patna, Bihar



A person present at the event said that PM Modi would not go anywhere, Kharge responded, "Modi ka baap… pic.twitter.com/TGe34SuunS — ANI (@ANI) October 25, 2026

मोदी कहीं नहीं जाएंगे, कहने वाले शख्स का नाम संतोष कुमार है और वह बिहार के छपरा का रहने वाला है। संतोष कुमार ने खुद को कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता बताया। संतोष कुमार ने दावा किया उन्हें गलत समझा गया और उन पर हमला किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संतोष कुमार की पिटाई कर दी और इसका वीडियो वायरल हुआ है।

जनता करारा जवाब देगी- नितिन नवीन

खड़गे की इस टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि देश की जनता इस अमर्यादित राजनीति को भली-भांति देख रही है और समय आने पर इसका करारा जवाब देगी।

नितिन नवीन ने X पर कहा कि यह कांग्रेस के वैचारिक दिवालियेपन को दर्शाता है। नवीन ने कहा, ”सार्वजनिक मंच से दिवंगत परिजनों को भाषणों में घसीटना ही अब राहुल गांधी और समूचे विपक्ष की असली ‘संस्कृति’ बन चुकी है।” बीजेपी ने अपने X हैंडल पर कहा, ”कभी जिस भाषा को गुंडे-मवालियों से जोड़ा जाता था, आज कांग्रेस अध्यक्ष उसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं।”

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने पटना में पीएम मोदी के पिताजी के बारे में अभद्र टिप्पणी कर सारी मर्यादाएं तार-तार कर दी हैं। शाह ने कहा, ”यह पहली बार नहीं है, जब कांग्रेस पार्टी ने मोदी जी या उनके परिवार को अपशब्द कहे हों। कभी उनकी पूजनीय माताजी के विषय में अपशब्द कहे, कभी उन्हें ‘मौत का सौदागर’ कहा, तो कभी ‘चायवाला’ कहकर उनकी गरीबी का उपहास उड़ाया।”

शाह ने X पर कहा कि जनता के बीच जनाधार खो चुकी कांग्रेस, अब अपने कार्यकर्ताओं में भी आधार खोती जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित बीजेपी के तमाम नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी की निंदा की है।

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने खड़गे की टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा कि बार-बार चुनावी हार से निराश कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी और उनके परिवार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करके अपनी ”राजनीतिक खुन्नस” निकाल रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दिवंगत पिता के प्रति खड़गे द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी की जितनी कड़ी निंदा की जाए, उतनी कम है।

बीजेपी सांसद एवं प्रवक्ता संबित पात्रा ने खड़गे की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने राहुल गांधी के कहने पर प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी अपमानजनक टिप्पणियां की हैं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ खड़गे की टिप्पणियों को ”शर्मनाक और अमर्यादित” बताते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की।

कांग्रेस ने क्या कहा?

कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने मल्लिकार्जुन खड़गे का बचाव करते हुए कहा कि उनका इशारा प्रधानमंत्री के वैचारिक मार्गदर्शक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की ओर था। खेड़ा ने कार्यक्रम के दौरान खड़गे के खिलाफ की गई नारेबाजी को घिनौनी हरकत करार दिया।

खेड़ा ने ANI से कहा, “मल्लिकार्जुन खरगे के साथ दूसरी बार संघ और भाजपा के लोगों ने अपमानजनक व्यवहार किया है। पहले उत्तराखंड में शुद्धिकरण जैसा घिनौना काम किया क्योंकि वे (मल्लिकार्जुन खरगे) दलित हैं। आज बिहार में जब मल्लिकार्जुन खरगे भाषण दे रहे थे, तब भाजपा के एक कार्यकर्ता ने बदतमीजी से कहा कि ‘मोदी कहीं नहीं जाएंगे; अगर तुम्हारे पिता भी आ जाएं, तो भी वे नहीं जाएंगे।’ एक अनुभवी और वरिष्ठ नेता के लिए इतनी बेतुकी और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। इसके जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब दिया कि ‘मोदी जरूर जाएंगे और उनके पिता भी जाएंगे’- यहां उनका इशारा उनके वैचारिक पिता, यानी संघ और मोहन भागवत की ओर था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का बार-बार हो रहा अपमान सीधे पीएम मोदी और अमित शाह के इशारे पर हो रहा है।”

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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की विवादित टिप्पणी ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। इधर जिस व्यक्ति के बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना आपा खोया, उसे लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।