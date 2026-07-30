एंटी पेपर लीक बिल को लेकर गुरुवार भी सदन में चर्चा जारी है। बहस के दौरान राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत एक शायरी से की, जिसमें उन्होंने कहा कि पेपर लीक करने वाले बचते रहे और छात्र आवाज उठाने पर पीट दिए गए।
राज्यसभा सांसद ने कहा, “पेपर चुराने वाले बचते रहे, मेहनत करने वाले पिटते रहे। ये कैसा न्याय, ये कैसी रीत, गुनहगार हंसते रहे, मासूम सिसकते रहे। इस दौरान कुछ सांसदों की ओर से उनके हिंदी पर टिप्पणी की गई तो उन्होंने कहा कि आपका हिंदी अच्छा होगा, लेकिन मेरी भी हिंदी थोड़ा सुनिये।”
पेपर लीक होने से कितने ही मासूम बच्चों का नुकसान हुआ- कांग्रेस नेता
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा, “यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि पेपर लीक होने से कितने ही मासूम बच्चों का नुकसान हुआ, कितने लोग पीटे गए, कितने मां-बाप परेशान हैं और कितने महिलाएं बच्चे परेशान हैं, ये जाहिर करने के लिए मैं ये कह रहा हूं।”
मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, “चर्चा के लिए आए ‘पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026’ में आपने (सरकार ने) सिर्फ आंकड़े बदले हैं। इस बिल में बस आंकड़े ही बदलते रहे। इससे कुछ नहीं होने वाला। आपने अधिक जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे प्रावधान शामिल किए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इस बात से पड़ेगा कि आप यह परीक्षा कैसे आयोजित करते हैं और बिना पेपर लीक के कैसे तैयारी करते हैं, यह उस पर निर्भर करता है। ऐसा मजबूत कानून लाने की मांग हमने 2024 में ही की थी। लेकिन तब आपने हमारी बात नहीं मानी।”
‘उसे आपने 2024 में ही क्यों नहीं किया?’
आगे उन्होंने कहा, “आपने अपने भाषण में कहा कि आप लोग सहमत नहीं थे। लेकिन हम बार-बार आपसे ऐसा मजबूत कानून बनाने के लिए कहते रहे, पर आपने ऐसा नहीं किया। जो काम आप दो साल बाद कर रहे हैं, उसे आपने 2024 में ही क्यों नहीं किया? तब सरकार इतनी जल्दबाजी में ये कानून लाई थी कि 2 साल के भीतर ही उसमें संशोधन करना पड़ रहा है।”
अमित शाह बंद कमरे में सुन रहे होंगे
राज्यसभा सांसद ने कहा, “देश के गांव और शहरों से आए छात्रों को पैलेट गन से मारा गया। कई छात्र अस्पतालों में भर्ती हैं, किसी की आंख गई तो कइयों के हाथ-पैर टूट गए। इसके जिम्मेदार गृह मंत्री अमित शाह हैं। अमित शाह बंद कमरे में बैठकर ये बातें सुन रहे होंगे, लेकिन वो बहुत दिनों तक बंद कमरे में छिप नहीं सकते, जनता उन्हें बाहर खींचकर लाएगी।”
कांग्रेस नेता ने कहा, “दिल्ली के आंदोलन में 100 से अधिक छात्र घायल हुए। कई छात्र गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। कई बच्चों को शरीर पर, आंख में पैलेट गन के छर्रे लगे हैं। ये सब देखकर हमें तो शर्म आती है, लेकिन सरकार को शर्म आई या नहीं- हमें मालूम नहीं। छात्रों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस और पैलेट गन के इस्तेमाल की इजाजत किसने दी? सादे कपड़ों में छात्रों को पीटने वाले लोग कौन थे?, RAF और CRPF किसके आदेश पर काम करता है?, इस पूरे घटनाक्रम का सर्वोच्च सूत्रधार कौन था?”
कांग्रेस अध्यक्ष ने मांगा गृह मंत्री का इस्तीफा
मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, “देश इन सवालों के जवाब चाहता है, अगर गृह मंत्री इन सवालों के जवाब नहीं दे सकते, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर अमित शाह इस्तीफा नहीं देते, तो प्रधानमंत्री को उन्हें पद से हटा देना चाहिए। ये सरकार गृह मंत्री अमित शाह को बचाना चाहती है, लेकिन बहुत दिनों तक बचा नहीं पाएगी। अगर संस्थान वही रहेंगे, NTA और परीक्षा व्यवस्था भी नहीं बदलेगा और जवाबदेही तय नहीं होगी, तो कुछ दिनों बाद कोई और पेपर लीक होगा और हम सदन में इसी मुद्दे पर चर्चा करते रहेंगे।”
‘नाकामी की सबसे ताजा मिसाल नीट पेपर लीक’
कांग्रेस सांसद ने कहा, “मोदी सरकार की नाकामी की सबसे ताजा मिसाल NEET UG-2026 है, इसमें 22 लाख से ज्यादा बच्चों ने परीक्षा दी थी। पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुआ और जांच में पता चला कि परीक्षा से 15 दिन पहले से पेपर बाजार में घूम रहा था। शिक्षा तंत्र में घुसा एक संगठित नेटवर्क देशभर के अलग-अलग राज्यों में खुलेआम ये काम कर रहा था, लेकिन सरकार सोई हुई थी। सवाल है- सरकार की खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थीं?”
आगे कहा, “यह कोई पहली नाकामी नहीं है, 2015, 2016, 2021, 2024 और 2026 तक NEET पेपर लीक और गंभीर गड़बड़ियों के आरोपों से घिरा रहा है। ‘मोदी की गारंटी’ हर बार फेल होती रही है। हमेशा बोलते रहे मैं देख लूंगा, मैं इस बार नहीं होने दूंगा, कड़ी से कड़ी सजा दूंगा तो कड़ा तो टूट गई, लेकिन सजा किसे मिली?”
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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कई अन्य कांग्रेस नेताओं ने छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास के निकट धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग की। मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा राहुल गांधी से मिलकर बातचीत के बाद जब धरना समाप्त नहीं हुआ तो पुलिस ने राहुल, प्रियंका और कई अन्य नेताओं को बलपूर्वक हिरासत में लिया और उन्हें बस में बैठाकर ले गई। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें