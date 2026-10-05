चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर कांग्रेस और विपक्ष का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया है कि चुनावी प्रक्रिया से जुड़े तीन मुद्दों पर उनकी पार्टी कोई समझौता नहीं करेगी। इनमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा, SIR को वापस लेना और EVM की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराना शामिल है।

खड़गे ने 30 सितंबर को INDIA गठबंधन की बैठक में भी इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को अपने पद से हटना चाहिए। कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव आयोग के कामकाज और मतदाता सूची में किए जा रहे बदलावों को लेकर पर्याप्त पारदर्शिता नहीं है। हालांकि, चुनाव आयोग ने SIR को मतदाता सूची को अपडेट और साफ करने की प्रक्रिया बताया है और कहा है कि आयोग के भीतर लिए गए फैसले सर्वसम्मति से हुए हैं।

SIR पर कांग्रेस की आपत्ति क्या है?

SIR के तहत मतदाता सूची की दोबारा जांच और सत्यापन किया जा रहा है। कांग्रेस का दावा है कि इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में वास्तविक मतदाताओं के नाम हटने का खतरा है। खड़गे ने करीब 13.3 करोड़ नाम हटाए जाने का दावा किया है। इस आंकड़े और उसके अर्थ को लेकर राजनीतिक बहस जारी है। चुनाव आयोग का कहना है कि प्रक्रिया का उद्देश्य फर्जी, डुप्लीकेट, मृत या अपात्र नामों को हटाकर मतदाता सूची को सही करना है।

कांग्रेस की दूसरी मांग है कि SIR को रद्द या वापस लिया जाए और भविष्य के चुनावों में SIR से पहले वाली मतदाता सूची को आधार बनाया जाए। साथ ही पार्टी ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और सुधार की जानकारी बूथ और विधानसभा क्षेत्र के स्तर पर सार्वजनिक करने की मांग की है।

तीसरी मांग EVM की जगह बैलेट पेपर से मतदान कराने की है। खड़गे का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया में लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए मतदान की पुरानी बैलेट व्यवस्था वापस लाई जानी चाहिए। विपक्षी INDIA गठबंधन ने इन मुद्दों को लेकर देशभर में आंदोलन और चुनाव आयोग तक मार्च करने का कार्यक्रम भी बनाया है।

इस पूरे विवाद में कांग्रेस के आरोपों के विपरीत चुनाव आयोग और बीजेपी का कहना है कि मतदाता सूची में सुधार जरूरी है और चुनाव हारने पर विपक्ष अक्सर EVM या चुनाव आयोग पर सवाल उठाता है। ऐसे में आने वाले दिनों में SIR, चुनाव आयोग की भूमिका और मतदान की व्यवस्था को लेकर राजनीतिक बहस और तेज होने की संभावना है।

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Congress Working Committee Meeting: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को कथित अनियमितताओं के कारण तुरंत हटाने की मांग की और चुनाव आयोग प्रमुख पर दबाव डालने के लिए नैतिक आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की भी मांग की। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक