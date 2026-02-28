लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुटबाजी को लेकर पंजाब कांग्रेस के नेताओं को सख्त चेतावनी दी है। राहुल गांधी ने कहा है कि सभी नेता टीम प्लेयर बनें वरना पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उन्हें ठीक कर देगा। राहुल गांधी का यह बयान पंजाब में कांग्रेस के नेताओं के बीच चल रही गुटबाजी की खबरों के बीच आया है।

पंजाब के बरनाला में ‘किसान महाचौपाल’ रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा, ‘मैं कांग्रेस को भी एक संदेश देना चाहता हूं। काम टीम वर्क से होता है। एक खिलाड़ी खेल नहीं जीत सकता। यहां हमारी पूरी टीम बैठी है और मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं। टीम प्लेयर बनो, वरना हम आपको रिजर्व में बैठा देंगे।’

असली ताकत हमारे कार्यकर्ता हैं- राहुल

राहुल गांधी ने आगे कहा, ‘आप चाहे कितने भी बड़े क्यों न हों। मैं आपको बता रहा हूं, आप चाहे कितने भी बड़े क्यों न हों, कोई भी पार्टी से बड़ा नहीं है। आप टीम प्लेयर बनो और अगर नहीं बने तो खड़गे जी और मैं आपको ठीक कर देंगे। हमारी असली ताकत हमारे कार्यकर्ता हैं। वे ही हमारी असली ताकत हैं।’

पंजाब में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। राहुल गांधी ने साफ संदेश दिया है कि पार्टी में कार्यकर्ता सर्वोपरि हैं और सभी निर्णय उन्हें साथ लेकर ही लिए जाएंगे।

राहुल गांधी ने लोगों से कहा, ”हमें पंजाब के लोगों, किसानों और युवाओं का भविष्य उज्ज्वल बनाना है और राज्य को सफल बनाना है।”

आप को सत्ता से बेदखल करने की कोशिश

पंजाब के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आम आदमी पार्टी (आप) को सत्ता से बेदखल करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने पिछले महीने भी राज्य में अपने नेताओं को कड़ी चेतावनी देते हुए उनसे कहा था कि वे आंतरिक मामलों पर या एक-दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक रूप से कोई बयान ना दें।

