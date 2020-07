पीएम मोदी के लेह अस्पताल दौरे पर सेना ने दी सफाई, कहा- आर्म्ड फोर्सेज पर उंगली उठाना दुर्भाग्यपूर्ण

चीन के साथ सीमा विवाद के बीच शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक लद्दाख दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लेह में आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती घायल जवानों से मुलाक़ात की। इस मौलकर की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रहीं हैं। कई लोगों ने पीएम मोदी की इन तस्वीरों को शेयर करते हुए उन पर सवाल उठाए हैं। पोस्ट की गई तस्वीरों में जवानों को न ड्रिप लगी थी, न ही उनके बेड के पास कोई चिकित्सा उपकरण थे। वहीं रूम में प्रोजेक्टर, स्क्रीन और हेडटेबल दिखाई दे रही थी। लोगों का कहना था कि यह चिकित्सा वार्ड नहीं बल्कि कॉन्फ़्रेन्स हॉल है। इन सभी बातों पर सफाई देते हुए रक्षा मंत्रालय ने इस तरह की अफवाहों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।

रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा “03 जुलाई को लद्दाख यात्रा के दौरान पीएम ने लेह के जनरल अस्पताल का दौरा किया था, उसे लेकर दुर्भावनापूर्ण और निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। सशस्त्र बलों का कैसे इलाज होता है, इस पर आक्षेप लगाए जा रहे हैं, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।”

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भारतीय सेना अपने जवानों को सबसे अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करवाती है। गलवान घाटी से वापस आने के बाद कोरोना वायरस के चलते घायल जवानों को क्वारंटाइन कर दिया गया था, जहां पर पीएम मोदी ने जवानों से मुलाकात की, वो 100 बेड की क्षमता वाला जनरल कांप्लेक्स है, जो जनरल अस्पताल का ही हिस्सा है।

There have been malicious and unsubstantiated accusations in some quarters regarding the status of the facility visited by the Prime Minister Narendra Modi during his visit to General Hospital at Leh on July 03: Ministry of Defence pic.twitter.com/9HfTxENrDL

