साल 2006 में हुए मालेगांव धमाकों को करीब 19 साल बीत चुके हैं, लेकिन पीड़ित परिवार आज भी एक ही सवाल पूछ रहे हैं – अगर किसी ने यह धमाके नहीं किए, तो उनके अपने कैसे मारे गए? 18 साल के साजिद की एक तस्वीर आज भी उसके परिवार के पास है। यह तस्वीर उसके चीन के वीजा पर लगी थी, जो उसकी मौत के दो दिन बाद आया था।

साजिद डॉक्टर बनने के लिए 10 दिन बाद चीन जाने वाला था। उसके सारे सपने तैयार थे – बैग पैक हो चुका था, पढ़ाई की पूरी योजना बन चुकी थी। लेकिन 8 सितंबर 2006 को हुए धमाकों ने सब खत्म कर दिया। साजिद और उसका 17 साल का चचेरा भाई शाहबाज, दोनों इस हमले में मारे गए। उस दिन कुल 31 लोगों की मौत हुई थी और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। यह धमाके जुमे की नमाज के बाद हुए थे।

साजिद के पिता, शफीक अहमद, जो धमाके की जगह के पास ही दवा की दुकान चलाते हैं, कहते हैं, “हमारी सारी उम्मीद खत्म हो गई। मेरे बेटे का पासपोर्ट उसकी मौत के दो दिन बाद आया, लेकिन अब उसका कोई मतलब नहीं था।”

घटना वाले दिन साजिद, शाहबाज और उनके पिता शफीक, अपने दादा की कब्र पर फातिहा पढ़ने जा रहे थे। तभी करीब 1:50 बजे धमाका हुआ। इस हादसे में शफीक भी घायल हुए, लेकिन बच गए।

अब इस मामले में एक और बड़ा मोड़ आया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में चार आरोपियों – मनोहर नरवारिया, राजेंद्र चौधरी, धन सिंह और लोकेश शर्मा – के खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है। इन पर हत्या, साजिश और गैरकानूनी गतिविधियों से जुड़े कानून के तहत केस चलाया जाना था। इससे पहले 2016 में भी नौ अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया था।

दो दशक बाद भी किसी को सजा नहीं

इस फैसले के बाद पीड़ित परिवारों को गहरा झटका लगा है। लगभग दो दशकों बाद भी किसी को सजा नहीं मिली है। शफीक कहते हैं, “मेरा बेटा मेरे साथ चल रहा था। अगर किसी ने धमाके नहीं किए, तो वह और बाकी 30 लोग कैसे मरे? पहले कुछ लोगों को पकड़ा गया, फिर दूसरी एजेंसी ने नए लोगों को आरोपी बताया, और अब वे भी बरी हो गए। यह सब क्या संदेश देता है?”

इसी तरह 54 साल के मोहम्मद आरिफ का दर्द भी कम नहीं है। उनका 8 साल का बेटा आमिर भी इस धमाके में मारा गया था। आमिर उस समय अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, जिनमें से तीन बच्चों की जान चली गई। आमिर मुंबई में अपनी मौसी के साथ रहता था और एक दिन पहले ही मालेगांव आया था। आरिफ कहते हैं, ‘काश वह यहां आया ही नहीं होता।’

हाईकोर्ट के फैसले के बाद आरिफ पूछते हैं, “क्या हमें कभी न्याय मिलेगा? कोर्ट का फैसला मानना पड़ेगा, लेकिन अब हम न्याय कहां तलाशें?”

2008 में मालेगांव में एक और धमाका हुआ था, जिसमें 6 लोगों की मौत और 100 लोग घायल हुए थे। उस मामले में भी पिछले साल सात आरोपियों को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया गया था। अब स्थिति यह है कि न 2006 और न ही 2008 के मालेगांव धमाकों में किसी को सजा मिली है। पीड़ितों और उनके वकीलों को उम्मीद है कि सरकार इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी, ताकि उन्हें कभी न कभी न्याय मिल सके।

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मालेगांव बम ब्लास्ट में 31 लोगों के मारे जाने के करीब दो दशक बाद, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को एक स्पेशल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें इस मामले के आखिरी बचे चार आरोपियों पर आरोप तय किए गए थे। इस कारण अब महाराष्ट्र के सबसे खतरनाक आतंकी हमलों में से एक के लिए कोर्ट के कटघरे में खड़ा होने वाला कोई नहीं बचा। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक