पश्चिम बंगाल सीआईडी ने शुक्रवार (3 अप्रैल 2026) सुबह मालदा (कालियाचक) के मास्टरमाइंड एडवोकेट मोफक्कारुल इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया है। समाचार एजेंसी ANI के सूत्रों के अनुसार, उसे बागडोगरा एयरपोर्ट पर उस समय पकड़ा गया जब वह फरार होने की कोशिश कर रहा था। बुधवार को मालदा के कालियाचक में SIR की प्रक्रिया में लगे न्यायिक अधिकारियों का घेराव कर उन्हें बंदी बना लिया गया था।

जांच एजेंसियों का कहना है कि कालियाचक में भीड़ द्वारा 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने और सरकारी काम में रुकावट डालने के पीछे मोफक्कारुल इस्लाम का ही दिमाग था। उस पर भीड़ को उकसाने और कानून व्यवस्था को चुनौती देने की साजिश रचने का आरोप है। उसे तब गिरफ्तार किया गया जब वह एक विमान में सवार होने की कोशिश कर रहा था।

NIA करेगी मामले की जांच

गौर करने वाली बात है कि आज ही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) की टीम मालदा पहुंचेगी। NIA इस पूरे मामले की जांच की कमान संभालेगी।

पुलिस को टिप मिली थी कि वह बागडोगरा एयरपोर्ट से जल्द उड़ान भरने वाला है। इससे पहले कि वह फरार हो पाता, बंगाल पुलिस ने उसे एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स से ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अब तक कुल 18 उपद्रवियों को पकड़ा है। गिरफ्तार किए गए लोगों में आईएसएफ उम्मीदवार मौलाना शाहजहां अली भी शामिल हैं। कोर्ट में पेशी के बाद शाहजहां अली को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। अन्य 16 को भी 10 दिन की हिरासत में भेजा गया है।

अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ”वह कालियाचक कांड का मुख्य साजिशकर्ता है, जिसमें बुधवार रात को सात न्यायिक अधिकारियों का बीडीओ कार्यालय के अंदर कई घंटों तक घेराव किया गया था। वह विमान में सवार होकर भागने की फिराक में था।” अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (उत्तर बंगाल) के. जयरामन ने पत्रकारों को बताया कि मोफक्करुल इस्लाम उत्तर दिनाजपुर जिले के इटाहार का रहने वाला है और वर्तमान में कोलकाता में रह रहा है।

उन्होंने बताया कि बुधवार को भाषणों के माध्यम से स्थानीय लोगों को ”भड़काने” के आरोप में कालियाचक पुलिस थाने में उसके खिलाफ तीन मामले दर्ज किए गए हैं। इस कथित भड़काऊ भाषण के बाद मोथाबारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कालियाचक-2 ब्लॉक कार्यालय के अंदर सात न्यायिक अधिकारियों का घेराव किया गया था।

उन्होंने बताया, ”घटना के बाद हमने मोफक्करुल इस्लाम का पीछा किया और पश्चिम बंगाल आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) और सिलीगुड़ी पुलिस की मदद से उसे और उसके साथी को बागडोगरा हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ तीन अलग-अलग जगहों पर स्थानीय लोगों को भड़काने के आरोप में तीन मामले दर्ज किए गए हैं।”

उन्होंने बताया कि कालियाचक घटना के संबंध में कुल 19 मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा जांच अपने हाथ में लेने के बावजूद पश्चिम बंगाल पुलिस यह पता लगाने के लिए अपनी जांच जारी रखेगी कि क्या यह घटना ”पूर्व नियोजित” थी और क्या इसमें और भी लोग शामिल थे। उन्होंने बताया कि इस गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने घटना में संलिप्तता के आरोप में इंडियन सेकुलर फ्रंट (आईएसएफ) के एक उम्मीदवार सहित अब तक 35 लोगों को गिरफ्तार किया है।