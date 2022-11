मलेशिया : सरकार बनाएंगे धार्मिक झुकाव वाले राष्ट्रवादी

मलेशिया में चुनाव के कड़े मुकाबले में किसी को स्पष्ट जनादेश नहीं मिलने के बाद अगली सरकार धार्मिक झुकाव के आधार बनती नजर आ रही है।

सांकेतिक फोटो।

