कोलकाता जा रही फ्लाइट का पायलट लेजर बीम से कंफ्यूज हो गया जिसके चलते फ्लाइट लैंडिंग से पहले हवा में चक्कर लगाती रही। एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि कुआलालंपुर से 159 यात्रियों को लेकर आ रही मलेशिया एयरलाइंस की एक फ्लाइट कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंडिंग के लिए लेट हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पायलट एक लेजर बीम से कुछ पल के लिए भ्रमित हो गया था।

फ्लाइट को शनिवार रात 11:20 बजे उतरना था लेकिन जब विमान रनवे से लगभग आठ समुद्री मील दूर था तो पायलट ने कथित तौर पर मध्यग्राम-बारासात की ओर से कॉकपिट की ओर एक तेज लेजर किरण चमकती हुई देखी। अधिकारियों ने बताया कि अचानक चमक से पायलट कुछ समय के लिए भ्रमित हो गया जिसके कारण विमान कुछ देर हवा में चक्कर लगाता रहा और फिर रात 11:25 बजे दूसरी बार सुरक्षित लैंडिंग हुई। अधिकारियों ने बताया कि सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं।

घटना के बाद एयरलाइंस ने एयर पोर्ट के अधिकारियों को सूचित किया। अधिकारियों ने बताया कि कोलकाता एयर पोर्ट के अधिकारियों ने एनएससीबी हवाई अड्डा पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई है। अधिकारियों ने कहा कि हवाई अड्डे के आसपास लेजर लाइट का उपयोग प्रतिबंधित है लेकिन ऐसी घटनाएं कभी-कभी होती हैं और विमान संचालन को संभावित रूप से प्रभावित कर सकती हैं।

एयर पोर्ट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “लेजर लाइटों पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में बिधाननगर पुलिस का पहले से ही आदेश जारी है। हालांकि, इस बार कोई बड़ी देरी नहीं हुई लेकिन घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई।”

फुकेट से दिल्ली आ रही एअर इंडिया की फ्लाइट में टर्बुलेंस

हाल ही में थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रही एअर इंडिया की फ्लाइट में टर्बुलेंस की घटना हुई थी और इसमें कई यात्री जख्मी हुए थे। 4 अगस्त को फुकेट से दिल्ली आ रही एअर इंडिया की फ्लाइट AI2379 को ओडिशा के पास तेज टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा था और विमान अचानक करीब 300 फीट नीचे गिरा था। दिल्ली पहुंचने के बाद 13 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया।। फ्लाइट में 137 यात्री और 8 क्रू मेंबर सवार थे।

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फुकेट से दिल्ली आ रही एअर इंडिया की फ्लाइट में टर्बुलेंस के मामले में अब सवाल पायलट के नशे में लेकर उठने लगे हैं क्योंकि दो में से एक पायलट का डोप टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। इस बात की पुष्टि एअर इंडिया ने नहीं की है। जानकारी के मुताबिक, पायलट-इन-कमांड का साइकोएक्टिव पदार्थ का पहला टेस्ट पॉजिटिव तो आया है लेकिन यह अभी अंतिम नहीं हो सकता है। इसके अलावा भी एक और टेस्ट भी किया गया है जिसके नतीजे अभी आने बाकी हैं लेकिन जांच ​​पूरी होने तक दोनों पायलटों को ड्यूटी से हटा दिया गया है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें