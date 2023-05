केरल के मलप्पुरम में पलटी नाव, 15 की मौत, पीएम नरेंद्र मोदी ने जताया दुख

Kerala के मलप्पुरम में रविवार शाम को नाव पलटने की वजह से कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई।

Kerala के मलप्पुरम में नाव पलटने से 15 लोगों की मौत हो गई है (Image Credit- Twitter/chickukottaram)

केरल में दर्दनाक हादसा हुआ है। राज्य में मलप्पुरम जिले में पर्यटकों को लेकर जा रही एक नाव पलटने की वजह से कम से कम 15 लोगों की मौत की खबर है। यह दर्दनाक हादसा रविवार शाम करीब 7 बजे हुआ। हादसे वाली जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। केरल में हुए इस हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपये आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। मलप्पुरम में हुए हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि केरल के मलप्पुरम में नाव दुर्घटना में लोगों की मौत से आहत हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना। PMNRF से 2 लाख प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रदान किए जाएंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार, फायर डिपार्टमेंट, पुलिस विभाग के आला अधिकारी, स्थानीय लोगों और कई नाविकों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। खोज और बचाव अभियान कुछ समय तक जारी रहने की उम्मीद है। डूबी हुई नाव को भी किनारे पर लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। Also Read तुझे चाहा रब से भी ज्यादा फिर भी तुझे पा सके ना हम, शादी के बाद दूल्हा-दुल्हन की अचानक मौत, मातम में बदलीं खुशियां सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन सोमवार को हादसे वाली जगह पर जा सकते हैं। केरल के पर्यटन मंत्री मोहम्मद रियास कोझिकोड से थनूर जा रहे हैं। थनूर में ही थूवल थेरम टूरिस्ट स्पॉट पर ये हादसा हुआ है। वहीं हादसे पर केरल के सीएम पिनराई विजयन ने ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने लिखा, “मलप्पुरम में तनूर नाव दुर्घटना में लोगों की दुखद मौत से गहरा दुख हुआ। जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे बचाव कार्यों का प्रभावी ढंग से समन्वय करें, जिसकी निगरानी कैबिनेट मंत्रियों द्वारा की जा रही है। शोक संतप्त परिवारों और उनके दोस्तों के प्रति हार्दिक संवेदना।” हादसे पर केरल के पर्यटन मंत्री पीए मोहम्मद रियास के साथ बचाव अभियान को देख रहे केरल के खेल मंत्री वी अब्दुर्रहीमन ने कहा कि हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि मरने वालों में ज्यादातर बच्चे थे जो स्कूल की छुट्टियों के दौरान सवारी के लिए आए थे। खेल मंत्री ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा कि अभी और भी लोग फंसे हो सकते हैं, उन्हें निकालने का काम जारी है।

