भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों खासकर पाकिस्तानी नागरिकों, अल्पसंख्यक शरणार्थियों के लिए सरकार ने पासपोर्ट और वीजा नियमों में बड़ी ढील दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से इस बारे में एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है।

गुरुवार को जारी इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स (एग्जेंप्शन) (अमेंडमेंट) ऑर्डर, 2026 के अनुसार, सरकार ने देश में रह रहे कई श्रेणियों के विदेशी नागरिकों के लिए पासपोर्ट और वीजा नियमों में ढील दी है। इनमें कुछ पाकिस्तानी नागरिक, अल्पसंख्यक शरणार्थी, श्रीलंकाई तमिल और तिब्बती शामिल हैं।

अधिसूचना में क्या कहा गया है?

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित नियमों के तहत, वे पाकिस्तानी नागरिक जो 31 दिसंबर 2009 को या उससे पहले स्थायी रूप से बसने के इरादे से भारत आए थे, उन्हें पासपोर्ट नवीनीकरण की सामान्य शर्तों से छूट दी गई है। यह छूट उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान द्वारा जारी ‘कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड’ (CNIC) न होने के कारण अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट का नवीनीकरण नहीं करा पा रहे हैं।

अधिसूचना में कहा गया है, “इस छूट के पात्र होने के लिए, जरूरी है कि उन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए शादी न की हो या वहां कोई अचल संपत्ति न खरीदी हो। साथ ही, पाकिस्तान जाते समय उनके परिवार के जो सदस्य पीछे छूट गए थे, वे भारतीय नागरिक होने चाहिए। उन्हें यह वचन भी देना होगा कि वे वापस उस देश (पाकिस्तान) नहीं जाएंगे। इसके अलावा, उनके खिलाफ पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों की कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए।”

ये नियम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के उन लोगों को भी छूट देते हैं, जो धार्मिक उत्पीड़न या उसके डर के कारण शरण लेने के लिए मजबूर होकर 31 दिसंबर 2024 को या उससे पहले भारत आए थे।

इस नवीनतम संशोधन के तहत नेपाल, भूटान और भारत के नागरिकों के लिए, इन पड़ोसी देशों के बीच यात्रा करने और अपनी पहचान साबित करने की प्रक्रियाओं को भी सरल बनाया गया है।

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विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को फिर से कहा कि पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, न कि नागरिकता का सबूत। मंत्रालय ने बताया कि इसे सरकार भारतीय नागरिकों के देश से बाहर जाने को रेगुलेट करने के लिए जारी करती है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…