शादी की दूसरी सालगिरह के दिन ना’पाक’ हमले में शहीद हुए थे मेजर, पत्नी ने दी अंतिम विदाई

पाकिस्तान की तरफ से किए गए सीज फायर उल्लंघन में शहीद हुए मेजर मोहारकार प्रफुल्ल अंबादास की अंतिम विदाई ने परिजनों समेत देशवासियों की आंखें नम कर दीं। शहीद की पत्नी अबोली शनिवार को शादी की दूसरी सालगिरह मनाने का इंतजार कर रही थीं तभी पति की मौत की खबर आ गई। आंखों में आंसुओं को काबू करके पत्नी ने शहीद मेजर को अंतिम विदाई दी।

शनिवार को मेजर मोहारकर समेत 4 जवान पाकिस्तान की तरफ से अंजाम दिए गए सीज फायर में शहीद हो गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सैनिकों की एक टुकड़ी सीमा पार कर केरी सेक्टर में करीब 400 मीटर भीतर भारतीय इलाके में घुस आई थी। टुकड़ी में पाकिस्तान बॉर्डर एक्शन टीम के सदस्यों और आतंकवादियों के शामिल होनी बात कही जा रही है, जिन्होंने घात लगाकर गश्ती पर निकले भारतीय जवानों पर कायराना हमला कर दिया।

Heartbreaking reminder of the price soldiers pay to keep us safe. Aboli, wife of Maj Moharkar, killed in action along the LoC saying the final goodbye. Married just for two years, instead of celebrating their anniversary on Saturday, she had to do this. Salute pic.twitter.com/R8IyJIYwiV

— Nitin A. Gokhale (@nitingokhale) December 25, 2017