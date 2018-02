सुंजवान हमला: सर्जरी के तुरंत बाद मोर्चे पर लौटना चाहता था घायल जांबाज, होश आते ही पूछा- आतंकियों का क्या हुआ?

सुंजवान हमले में आतंकियों से लोहा लेने वाले मेजर अभीजित बुरी तरह घायल हो गए थे। उन्हें उधमपुर के कमांड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। होश में आने पर मेजर ने सबसे पहले आतंकियों के बारे में पूछा। कमांड हॉस्पिटल के कमांडेंट मेजर जनरल नदीप नैथानी ने कहा, ‘अभीजित का मनोबल बहुत ऊंचा है। सर्जरी के बाद होश में आते ही उन्होंने पूछा आतंकियों का क्या हुआ? वह मोर्चे पर जाने के लिए भी तत्पर थे। उनकी स्थिति अब बेहतर है।’ वहीं, मेजर अभीजित ने कहा, ‘मैं अब काफी अच्छा महसूस कर रहा हूं। मैं डॉक्टरों से बात कर सकता हूं और खुद से बैठ भी सकता हूं। मैंने आज (13 फरवरी) दो बार चहलकदमी भी की। पिछले 3-4 दिनों में क्या हुआ है, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता।’ लोगों ने मेजर अभीजित के इस साहस को सलाम किया है। कृपा सिंधू नायक ने ट्वीट किया, ‘मैँ भारतीय सेना को सैल्यूट करता हूं।’ रमेश कुमार ने लिखा, ‘मैं आफिसर को सैल्यूट करता हूं। भारतीय सेना दुनिया में सबसे बेहतरीन है। जवान भारत माता की रक्षा करने के लिए ही पैदा होते हैं।’

His morale is very high, Soon after the surgery he asked about what happened to the terrorists, he is raring to go. His condition is good: Major Gen Nadeep Naithani Commandant of Command Hospital (MH) Udhampur on Major Abhijeet who was injured in #SunjuwanAttack pic.twitter.com/kMYhaFQhca

Major Abhijeet who was injured in #SunjuwanTerrorAttack recovering in the Army Hospital at Udhampur, says 'I am feeling much better now, I can interact with doctors, was able to sit and walked twice today. I was not aware what has been happening in the last 3-4 days' pic.twitter.com/wLyk773zHd

