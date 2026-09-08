भारत और बांग्लादेश के बीच दो साल से अधिक समय से बंद यात्री ट्रेन सेवाओं को फिर शुरू करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हुई है। दोनों देशों के रेलवे अधिकारियों की अंतर-सरकारी रेलवे बैठक (IGRM) मंगलवार को ढाका में शुरू हुई। बैठक में मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस को दोबारा चलाने पर प्रमुखता से चर्चा हो रही है। दोनों देशों के बीच यात्री रेल संपर्क जुलाई 2024 में बांग्लादेश में हुए व्यापक राजनीतिक आंदोलन और उसके बाद पैदा हुई अस्थिरता के बीच रोक दिया गया था।

बांग्लादेश रेलवे के अतिरिक्त महानिदेशक (ऑपरेशंस) मोहम्मद नजमुल इस्लाम के मुताबिक, बैठक में यात्री सेवाओं की बहाली सहित कई परिचालन और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि अभी यह तय नहीं हुआ है कि ट्रेन सेवाएं कब से शुरू होंगी और पहले की तरह सभी सेवाएं बहाल होंगी या उनमें कोई बदलाव किया जाएगा। अंतिम निर्णय बैठक में दोनों पक्षों की सहमति के बाद लिया जाएगा।

पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं रेल संचालन

मैत्री एक्सप्रेस ढाका और कोलकाता के बीच, बंधन एक्सप्रेस खुलना और कोलकाता के बीच तथा मिताली एक्सप्रेस ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलती थी। ये सेवाएं भारत और बांग्लादेश के बीच यात्रियों के साथ-साथ दोनों देशों के लोगों के आपसी संपर्क और पर्यटन के लिए भी महत्वपूर्ण रही हैं।

इस बैठक में बांग्लादेश की ओर से राजशाही से कोलकाता के बीच नई यात्री ट्रेन शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। इसके अलावा ढाका-कोलकाता मैत्री एक्सप्रेस को मौजूदा मार्ग के बजाय पद्मा ब्रिज से चलाने और यात्री ट्रेनों में पार्सल सुविधा शुरू करने जैसे प्रस्ताव भी चर्चा में हैं।

दोनों देशों के बीच मालगाड़ी सेवाएं यात्री ट्रेनों की तरह पूरी तरह बंद नहीं हुई थीं और उनका संचालन जारी रहा है। बैठक में माल ढुलाई, सीमा पार रेल संचालन, वित्तीय भुगतान, पुराने रेल डिब्बों के रखरखाव और भारत की मदद से चल रही रेलवे परियोजनाओं पर भी चर्चा होगी।

बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को हुए आम चुनाव के बाद बीएनपी के नेतृत्व में तारिक रहमान की सरकार सत्ता में आई है। नई सरकार के आने के बाद भारत-बांग्लादेश संबंधों में व्यावहारिक सहयोग को आगे बढ़ाने की कोशिशों के बीच रेल संपर्क बहाली को अहम कदम माना जा रहा है।

हालिया रिपोर्टों के मुताबिक, यदि दोनों देशों के बीच सहमति बनती है तो तीनों यात्री ट्रेन सेवाएं अक्टूबर से फिर शुरू हो सकती हैं। हालांकि, इसकी अंतिम पुष्टि बैठक के फैसले के बाद ही होगी।

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बांग्लादेश से निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन इन दिनों पश्चिम बंगाल की कोलकाता आई हुई हैं। उन्होंने बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की वापसी पर खुलकर बात की। साथ ही यूसीसी के मुद्दे पर भी अपनी राय रखी। बांग्लादेशी लेखिका ने यूसीसी मुद्दे पर बात करते हुए कहा, “मैं पिछले 40 सालों से यूसीसी के लिए लड़ रही हूं। किसी भी सभ्य देश में इसकी बहुत अधिक जरूरत है।” उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू लड़कियों के पास कोई अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं उन्हें तलाक देने का भी अधिकार नहीं है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक