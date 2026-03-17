बच्चों के गोद लेने की प्रक्रियाओं को मजबूत करने, अभिलेख को सुरक्षित रखने व बच्चों की पहचान की गोपनीयता सुनिश्चित रखने के लिए केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए) ने राष्ट्रव्यापी निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देश में किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2021 में संशोधित) और दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के प्रावधानों के अनुसार जारी किए गए हैं।

जारी निर्देश के तहत उचित जांच-पड़ताल, जैविक माता-पिता का पता लगाने, पुनर्स्थापन प्रयासों और अन्य वैधानिक आवश्यकताओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किए बिना किसी भी अनाथ या परित्यक्त बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेने के लिए स्वतंत्र घोषित नहीं किया जा सकता है।

अनिवार्य पुनर्विचार अवधि का सख्ती से पालन

किसी भी अनाथ या परित्यक्त बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेने के लिए स्वतंत्र घोषित नहीं किया जा सकता है। सौंपे गए बच्चों के मामलों में अधिनियम के तहत निर्धारित दो महीने की अनिवार्य पुनर्विचार अवधि का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, तभी बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेने के लिए स्वतंत्र घोषित किया जा सकता है। सीएआरए ने बच्चों और दत्तक व्यक्तियों के अभिलेख की सुरक्षा, रखरखाव और हस्तांतरण के संबंध में नीतिगत स्पष्टीकरण जारी किया है।

ऐसा देखा गया कि कुछ मामले में अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे मामलों में संबंधित विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी (एसएए) या बाल देखभाल संस्थान (सीसीआइ) बंद हो गया है, उसका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है, उसका विलय हो गया है या उसके कार्यों को किसी अन्य संस्थान को स्थानांतरित कर दिया गया है। लेकिन अब अभिलेख सुरक्षित रखने होंगे।

सीएआरए ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, जो कानून प्रक्रियाओं का सामना करने वाले बच्चों या देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान का खुलासा करने पर रोक लगाती है।

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