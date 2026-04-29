सांसद महुआ मोइत्रा ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस की ओर से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को “लोकतंत्र बचाने की लड़ाई” बताया। उन्होंने मतदाताओं के नाम हटाए जाने का आरोप लगाते हुए भरोसा जताया कि जनता इसका जवाब भारी मतदान के जरिए इस चरण में भी देगी। नदिया जिले के करीमपुर गर्ल्स हाई स्कूल स्थित मतदान केंद्र संख्या 120 पर वोट डालने के बाद मोइत्रा ने कहा, “चुनाव आयोग ने मोटरसाइकिल से आने से मना किया था, इसलिए हम टोटो से आए हैं।”

उन्होंने कहा, “इस बार हम लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। 27 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं और जो बचे हैं, वे 100 प्रतिशत मतदान करेंगे। इसलिए मतदान प्रतिशत बहुत अधिक रहेगा। यह सीधी गणित है। लोग बदला लेने के लिए वोट कर रहे हैं, क्योंकि वे केंद्र सरकार और चुनाव आयोग द्वारा किए गए मजाक का करारा जवाब देंगे।”

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का दूसरा और अंतिम चरण आज आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है, इससे पहले राज्य के संवेदनशील इलाकों में व्यापक मॉक पोल कराए गए। अंतिम चरण का दायरा काफी बड़ा है, जिसमें राज्य की कुल 294 विधानसभा सीटों में से 142 सीटों पर मतदान हो रहा है। कुल मतदाता संख्या लगभग 3.21 करोड़ है, जिसमें पुरुष मतदाता 1,64,35,627, महिला मतदाता 1,57,37,418 और थर्ड जेंडर 792 है।

इस चरण में 1,448 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 220 महिलाएं शामिल हैं। कुल 41,001 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 8,000 से अधिक पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित हैं। राज्य में शांतिपूर्ण और सुचारु मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान के बाद अब यह दूसरा चरण बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि वोटिंग दक्षिण बंगाल और कोलकाता जैसे टीएमसी के पारंपरिक गढ़ों में हो रही है। यह चरण सत्तारूढ़ टीएमसी के लिए एक “लिटमस टेस्ट” के रूप में देखा जा रहा है।

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दूसरे चरण के मतदान से एक दिन पहले पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र में बढ़ते विवाद के बीच चुनाव आयोग ने एक अहम स्थानीय अधिकारी का तबादला कर दिया है। यह कदम विरोध-प्रदर्शनों, तीखे राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप और शिकायतों के बीच उठाया गया है, जिससे इलाके में तनाव और बढ़ गया है। पूरी खबर पढ़ें…