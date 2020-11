महिंद्रा की क्लासिक जीप के प्रशंसकों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल महिंद्रा का बहुप्रतिक्षित कार ‘महिंद्रा थार’ की आज से डिलीवरी शुरू हो गई है। कंपनी ने एक कैंपेन के जरिए अपनी पहली कार नीलामी से बेची और इस कार की नीलामी के साथ ही महिंद्रा थार की डिलीवरी शुरू हो गई है।

बता दें कि कंपनी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश की मदद के लिए एक कैंपेन शुरू किया था। इस कैंपेन को Give to Get नाम दिया गया था। इस कैंपेन के जरिए महिंद्रा थार की पहली गाड़ी की नीलामी की गई। नीलामी के तहत नई महिंद्रा थार के पहले मालिक आकाश मिंडा बने हैं, जिन्होंने नीलामी में यह कार हासिल की। इस मौके पर महिंद्रा थार ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए गाड़ी और उसके मालिक की तस्वीर भी शेयर की है।

महिंद्रा थार के इस ट्वीट पर महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने रिप्लाई करते हुए लिखा कि “डिलीवरी शुरू हो चुकी है! इसकी शुरुआत इसकी नीलामी के शानदार विजेता से हुई है…आकाश मिंडा….एक बड़े दिलवाले आदमी के लिए बड़े दिलवाली कार….”

Deliveries begin! And they start with the now legendary winner of the auction for Thar#1…AakashMinda. A large-hearted car for a large-hearted man… https://t.co/uYRqWq8e8B

— anand mahindra (@anandmahindra) November 1, 2020