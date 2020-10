भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल का शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। सीमा पर सड़कों का निर्माण करने वाली संस्था बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन (BRO) द्वारा बनाई गई 9 किलोमीटर के करीब लंबी यह सुरंग हिमाचल के मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ेगी। इसका असर यह होगा कि भारी बर्फबारी के बीच भी करीब 6 महीने बंद रहने वाला यह रास्ता पूरे साल भर खुला रहेगा। यह टनल भारत के लिए कूटनीतिक तौर पर भी अहम भूमिका निभाएगी और मनाली और लेह के बीच का रास्ता 5 से 6 घंटे छोटा हो जाएगा। इस सुरंग के इतने फायदों को देखते हुए जहां पूरे देश में BRO की तारीफ हो रही है, वहीं महिंद्र ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने भी संस्था को भारत रत्न देने की मांग की है।

आनंद महिंद्रा ने शनिवार को टनल के उद्घाटन के बाद अपने ट्वीट में लिखा, “पता नहीं कि भारत रत्न संस्थाओं को दिए जा सकते हैं या नहीं, लेकिन BRO के शांत और मेहनत भरी बहादुरी जरूर भारत रत्न की हकदार है। BRO का फुलफॉर्म भारत रत्न ऑर्गनाइजेशन होना चाहिए।”

Not sure if Bharat Ratnas can be awarded to organisations but the quiet, hardworking heroism of the BRO(Border Roads Organisation) deserves one. It’s acronym should stand for Bharat Ratna Organisation. pic.twitter.com/NFQRbjTqL6

— anand mahindra (@anandmahindra) October 3, 2020