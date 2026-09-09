महाराष्ट्र में 14 सितंबर से शुरू होने वाले गणेश उत्सव में डीजे के इस्तेमाल को लेकर महायुति गठबंधन में मतभेद सामने आने लगे हैं। गणेश उत्सव में डीजे के इस्तेमाल को लेकर बीजेपी, शिवसेना और NCP इन तीनों दलों की अलग-अलग राय है।

14 सितंबर से शुरू होकर अगले 11 तक चलने वाले गणेश उत्सव में डीजे के इस्तेमाल पर प्रतिबंध की मांग ने इन मतभेदों को पैदा किया है। यह मांग पुणे में हुई है, लेकिन इसने पूरे महाराष्ट्र की राजनीति प्रभावित कर दिया है।

पुणे में उठी है डीजे को प्रतिबंध करने की मांग

गणेश उत्सव में डेजी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध की मांग से पुणे और अन्य हिस्सों में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है जहां विपक्ष ने हाई-डेसिबल साउंड सिस्टम के इस्तेमाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है तो वहीं सत्ताधारी महायुति की सहयोगी BJP और शिवसेना इस विवाद में बंटी हुई नजर आ रही हैं।

‘मस्जिदों में लगने वाले लाउडस्पीकर पर लगे रोक’

सबसे अधिक चौंकाने वाला बयान तो बीजेपी की नेता और पूर्व निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने दिया है जिन्होंने कहा है कि जिसे गणेश उत्सव में डीजे से दिक्कत या कोई परेशानी है तो उसे पाकिस्तान चले जाना चाहिए। नवनीत राणा ने कहा कि पहले मस्जिदों में नमाज के लिए इस्तेमाल होने वाले लाउडस्पीकर पर रोक लगाई जाए।

मेधा कुलकर्णी ने किया विरोध

नवनीत राणा के अलावा BJP में पुणे शहर के प्रेसिडेंट धीरज घाटे ने गणेश उत्सव और गणेश विसर्जन के दौरान डीजे और ढोल-ताशों के इस्तेमाल का फुल सपोर्ट किया, लेकिन उन्हीं की पार्टी की राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी ने डीजे के इस्तेमाल का विरोध किया है।

मेधा कुलकर्णी ने कहा, “त्योहारों को डिसिप्लिन और अच्छे तरीके से मनाना चाहिए। मैं त्योहारों के दौरान DJ और लाउडस्पीकर पर तेज म्यूजिक का पुरजोर विरोध करती हूं। कोई भी जश्न सभ्य होना चाहिए। त्योहारों को गलत तरीके से मनाकर हिंदुत्व को खराब नहीं करना चाहिए।”

महाराष्ट्र के मंत्री भी डीजे के विरोध में

महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी लीडर चंद्रकांत पाटिल ने भी लोगों से गणेश उत्सव के दौरान डीजे के इस्तेमाल से बचने की अपील की है। पाटिल ने पुणे के लोगों से त्योहार खुशी से मनाने की अपील की है।