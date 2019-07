विदेशी कंपनी ने शराब की बोतल पर लगाई बापू की तस्वीर, संसद में आप सदस्य ने उठाया मुद्दा

मद्यपान के विरूद्ध देश भर में जनांदोलन छेड़ने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर का उपयोग इजराइल की एक कंपनी द्वारा शराब की बोतल पर कथित रूप से किए जाने का मुद्दा मंगलवार को राज्यसभा में उठा और आम आदमी पार्टी के सदस्य संजय सिंह ने इस पर रोष जताते हुए सरकार से तत्काल कड़े कदम उठाने की मांग की। सिंह ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए कहा ‘‘पिछले दिनों बापू को कथित तौर पर अपमानित करने की घटनाएं सामने आई हैं। कहीं बापू के हत्यारे का महिमामंडन किया गया तो कहीं उनकी तस्वीर पर गोली चलाई गई।’’

उन्होंने कहा कि अब हाल ही में इजराइल की एक कंपनी ने शराब की बोतल पर महात्मा गांधी की तस्वीर लगा दी। ‘‘गांधी शांति प्रतिष्ठान से जुड़े एक सदस्य ने इस संबंध में इजराइल के प्रधानमंत्री से शिकायत की और कार्रवाई का अनुरोध किया है।’’ उन्होंने कहा ‘‘हमेशा ही नशे के खिलाफ रहे महात्मा गांधी की तस्वीर शराब की बोतल पर लगाया जाना अस्वीकार्य है। जिस व्यक्ति ने यह किया है, उसकी वेबसाइट भी चलती है और उस वेबसाइट पर भी उसने बापू की तस्वीर लगाई है।’’ सिंह ने मांग की कि इस संबंध में सरकार को तत्काल कड़े कदम उठाने चाहिए।

#Gandhi ji's caricature pic wearing shades on a liquor bottle made by a Israel-based Maika Breweries stokes mega row. #MahatmaGandhi Research Foundation writes to @IsraeliPM registering strong protest @IndiaAheadNews @PMOIndia pic.twitter.com/Z9xY7g4WQ9

— Sourav Sanyal (@SSanyal) July 1, 2019