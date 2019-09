WAR: रितिक-टाइगर की फिल्म पर महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार ने मारा तंज, बोले- 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस

ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के अभिनय वाली एक्शन फिल्म ‘वार’ 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के दिन रिलीज होने जा रही है। गांधी जी ने जीवन भर सत्य और अहिंसा की राह पर चलना सिखाया। ऐसे में उनके जन्म दिन के दिन ‘वार’ नाम की फिल्म का रिलीज होने उनके पड़पोते तुषार गांधी को अच्छा नहीं लगा। तुषार ने इस फिल्म का पोस्टर सोश्ल मीडिया में शेयर करते हुए एक तंज़ कसा है।

तुषार ने ट्विटर पर ‘वार’ फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा “वे भूल गए कि 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस होता है।” उनके इस पोस्ट पर बहुत से यूजर्स ने कमेंट भी किए हैं। एक ने लिखा “लगभग सभी लोग गांधी के आदर्शों को भूल चुके हैं।” एक ने लिखा ‘ये पब्लिसिटी पाने के लिए जानबूझ कर किया गया है।’ बता दें वार एक हाई एक्शन फिल्म है। फिल्म की शूटिंग 7 अलग-अलग देशों में की गई है। इस फिल्म में 4 एक्शन डायरेक्टर्स को हायर किए गया था। यशराज प्रॉडक्शन में बनाने वाली इस फिल्म में ऋतिक और टाइगर के बीच जमकर एक्शन देखने को मिलेगा। इन दोनों के अलावा इस फिल्म में अभिनेत्री वाणी कपूर भी हैं।

They forgot 2nd October is the Day of Nonviolence. pic.twitter.com/GZpj8b4qzU

