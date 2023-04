महात्मा गांधी की असली पहचान से हमेशा परेशान रहे BJP-RSS, NCERT की किताबों में बदलाव पर बोले पड़पोते तुषार गांधी

NCERT की किताबों में 2014 के बाद से तीन बार बदलाव किए जा चुके हैं। पहला बदलाव 2017 में हुआ जिसमें एनसीईआरटी ने 182 पाठ्यपुस्तकों में 1,334 बदलाव किए। दूसरी समीक्षा 2019 में शुरू की गई थी और तीसरी बार अभी।

महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी (Source- ANI)

2014 में एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद NCERT की सामाजिक विज्ञान (Social Science) के सिलेबस में कई बदलाव किए गए हैं। इन नयी किताबों में 2002 के गुजरात दंगों के सभी संदर्भों को ठीक करने से लेकर, मुगल काल और जाति व्यवस्था से जुड़े सिलेबस में काफी बदलाव किए गए हैं। NCERT की नयी किताबों में विरोध और सामाजिक आंदोलनों पर अध्यायों को भी हटाया गया है। इस बारे में लेखक और महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी की असली पहचान और विरासत ने बीजेपी-आरएसएस को हमेशा परेशान किया है। BJP-RSS महात्मा गांधी को उस रंग में रंगना चाहते हैं जिसमें वो उन्हें देखना चाहते हैं तुषार गांधी ने कहा कि वह एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक से हटाए जाने से आश्चर्यचकित नहीं थे, लेकिन चिंतित थे कि इस तरह के और प्रयास किए जाएंगे। बुधवार को द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए तुषार गांधी ने कहा कि इन चैप्टर्स से ‘संघ परिवार के गलत सूचना के अभियान’ को बढ़ावा मिलेगा। तुषार गांधी ने कहा, “संघ परिवार द्वारा इतिहास को मिटाने के इस प्रयास से मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। उन्होंने इतिहास को फिर से लिखने और स्थापित इतिहास को बदनाम करने की अपनी इच्छा के बारे में कुछ नहीं छुपाया है। इससे दो उद्देश्यों की पूर्ति होती है- वे इतिहास का एक सुविधाजनक संस्करण लिखने में सक्षम हैं जो उन्हें सूट करता है और वो गांधी को उस रंग में रंग सकते हैं जिसमें वे उन्हें देखना चाहते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी की वास्तविक पहचान और विरासत ने उन्हें हमेशा परेशान किया है।” https://www.jansatta.com/blank.html

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram