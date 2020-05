महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने नाथूराम गोडसे के जन्मदिवस के मौके पर ट्वीट करते हुए गोडसे को देश का पहला आतंकवादी बताया। तुषार गांधी ने ट्विटर पर लिखा, आज आजाद भारत के पहले आतंकवादी नाथूराम विनायक गोडसे की जयंती है। न्यू इंडिया एक हत्यारे की जयंती मनाएगा। उनके इस ट्वीट पर कई लोगों ने उनका समर्थन किया तो कई लोगों ने उनके इस ट्वीट पर पलटकर उनसे ही सवाल पूछ लिया।

@Samrehman03 ने लिखा है, आज तक की समस्त भारतीय फ़िल्मो के समस्त खलनायकों के प्रति जितनी नफ़रत है उससे कही ज़्यादा मुझे गोडसे से है। नफ़रत गोडसे से नहीं, उस हत्यारी विचारधारा से करिए जो आज इस मुल्क पर हावी हो गई है। @rahulroks न लिखा है कि ऐसे शख्स को क्यों याद करने जिसने देश के बापू की हत्या कर दी। @Lampard_Abrar ने लिखा है कि बीजेपी और आरएसएस वाले गोडसे को देशभक्त कहते हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आती।@Indepthcomments ने कांग्रेसियों पर निशाना साधते हुए लिखा है, गोडसे को याद करना अच्छा है। गोडसे ने गांधी को सामने से एक ही बार मारा लेकिन गांधी का समर्थन करने वाले लोग उनके नाम का इस्तेमाल करके उन्हें रोज मारते हैं।

Wow… nice of you to remember his birth anniversary. He killed Gandhi physically, many so called Gandhi supporters kill Gandhi everyday by using him selectively.

Today Is birth anniversary of the first terrorist of independent India Nathuram Vinayak Godse. New India will commemorate a murderer. — Tushar (@TusharG) May 19, 2020



बता दें कि महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की जयंती पर अक्सर विवादित खबरें आती रहती हैं। ऐसा ही कुछ इस बार भी देखने को मिला। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नाथूराम गोडसे की जयंती पर हिंदू महासभा के कार्यालय में दीप जलाए गए। इसे लेकर कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आलोचना की और साथ ही शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा उन्होंने कहा कि शिवराज यह स्पष्ट करें की वह बापू की विचारधारा के साथ हैं या गोडसे की विचारधारा के साथ।

