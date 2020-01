जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) परिसर में रविवार (5 जनवरी, 2019) को छात्रों और शिक्षकों पर हुए हमले के बाद महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी ने दिल्ली पुलिस की भूमिका सवाल उठाए हैं। सोमवार को एक ट्वीट में उन्होंने दिल्ली पुलिस पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा, ‘दिल्ली पुलिस जब आप ड्यूटी पर हों तब कृपा कर बापू के तीन बंदर मत बनिए।’ एक ट्वीट में तुषार गांधी ने 5 अप्रैल, 1930 को दांडी मार्च के दौरान महात्मा गांधी द्वारा कही एक बात का जिक्र करते हुए कहा, ‘मैं अधिकार की इस लड़ाई के पराक्रम में विश्व समुदाय की सहानुभूति चाहता हूं।’

हिंदी में किए एक अन्य ट्वीट में गांधी के पड़पोते लिखते हैं, ‘बापू की लाठी, सहारा। पीली चड्डीवालों की लाठी आतंक। पुलिस की लाठी दमन।’ इसकी तरह एक के बाद एक ट्वीट में उन्होंने कहा, ‘लाठी किन के गणवेश का हिस्सा है? पुलिस और पीली चड्डीवाले। जब सरकार आतताई बन जाए तो जान लो वो गलत है।’ एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि वो जेएनयू के देशभक्त छात्रों के साथ हैं। इंकलाब जिंदाबाद

Delhi Police please do not behave like Mahatma Gandhi’s 3 Monkeys, when on duty.

