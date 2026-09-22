महाराष्ट्र के नेता राहुल बोंद्रे मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस की मौजूदगी में भाजपा में शामिल होने वाले थे इसी बीच उन्हें कुछ घंटे पहले एक फोन आया और फिर सारा माहौल बदल गया। यह फोन लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का था।

उन्होंने कांग्रेस महाराष्ट्र अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के रिक्वेस्ट पर पार्टी के पूर्व विधायक राहुल बोंद्रे को काल किया और उन्हें ऐसा न करने की सलाह दी। साथ ही कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है।

‘सबकुछ कुर्बान करने को तैयार’

राहुल गांधी से बातचीत के दौरान ही बोंद्रे भावुक हो गए और उन्होंने फोन पर ही राहुल गांधी से कहा, “अब आपने फोन किया है, तो मैं इस लड़ाई में आपके साथ खड़ा रहूंगा, चाहे मुझे कितना भी नुकसान क्यों न उठाना पड़ा।” बाद में उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस बात को भी लिखा, राहुल गांधी के साथ खड़े होकर इस लड़ाई में सबकुछ कुर्बान करने को तैयार हूं।”

राहुल गांधी ने दिया भरोसा

बताया जा रहा कि राहुल गांधी ने पूर्व विधायक बोंद्रे को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस पार्टी न सिर्फ उनके साथ खड़ी है, बल्कि भाजपा के डराने-धमकाने वाले तरीकों का मुकाबला करने के लिए हर मुमकिन उनकी मदद भी करेगी। जब राहुल बोंद्रे ने उन्हें हाल में हुई अपनी हार के बारे में बताया, तो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष गांधी ने उनसे कहा, “जीतने के लिए कभी-कभी हारना भी पड़ता है।”

कौन हैं राहुल बोंद्रे?

राहुल बोंद्रे पश्चिमी विदर्भ क्षेत्र के बुलढाणा जिले की चिखली विधानसभा से पार्टी के दो बार (2009 और 2014 में) विधायक रह चुके हैं, लेकिन 2019 (6,810 वोटों से) और 2024 (3,201 वोटों से) में उन्हें भाजपा की श्वेता महाले से हार का सामना करना पड़ा। बता दे कि राहुल बोंद्रे प्रदेश कांग्रेस में लिंगायत समुदाय के प्रमुख चेहरे हैं। साथ ही वे कुछ ऐसे राजनीतिक परिवार से आते हैं जो पीढ़ियों से कांग्रेस के प्रति वफादार रहा है।

भाजपा के साथ राहुल बोंद्रे की लड़ाई में देवेंद्र फड़नवीस का नाम भी आ गया, क्योंकि विधायक श्वेता महाले के पति विद्याधर महाले मुख्यमंत्री कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारी हैं। हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान राहुल बोंद्रे और विद्याधर महाले के बीच तीखी बहस हुई थी। कांग्रेस नेता ने विद्याधर महाले के खिलाफ शिकायत की थी कि एक सरकारी अधिकारी होने के बावजूद उन्होंने भाजपा के चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया।

व्यापार से जुड़े मामलों में आ रहे परेशानी

राहुल बोंद्रे कई क्रेडिट सोसायटियों, शिक्षण संस्थानों और कॉटन मिल से भी जुड़े हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक, राहुल बोंद्रे को पिछले कई सालों से अपने व्यापार से जुड़े मामलों में लगातार पूछताछ और नोटिस का सामना करना पड़ रहा है। एक दिन पहले अपने वीडियो में भी, राहुल बोंद्रे ने कांग्रेस नेतृत्व पर हमला करने से परहेज किया और कहा कि उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं है।

हर्षवर्धन सपकाल के लिए बड़ी चुनौती

राहुल बोंद्रे को भाजपा में शामिल करने के कदम को हर्षवर्धन को कमजोर करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि वे महायुति सरकार और खासकर मुख्यमंत्री फड़नवीस पर तीखे हमले करते रहते हैं।

कांग्रेस के घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले एक पार्टी नेता ने कहा, “अगर उनके गृह जिले का कोई नेता कांग्रेस छोड़ता है, तो उंगलियां सपकाल पर ही उठेंगी। अपने ही जिले पर नियंत्रण न रख पाने के कारण उनकी आलोचना होगी।”

राहुल बोंद्रे और हर्षवर्धन सपकाल दोनों बुलढाणा जिले से हैं और कई सालों से उनके बीच अच्छे संबंध हैं। जब हर्षवर्धन सपकाल राज्य कांग्रेस प्रमुख बने, तो सबसे पहले राहुल बोंद्रे ने ही उन्हें बधाई दी थी। कई महीनों तक, राहुल बोंद्रे पर डाले जा रहे दबाव के बावजूद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष लगातार उनका समर्थन करते रहे।

राहुल गांधी ने क्यों किया फोन?

राहुल बोंद्रे के भाजपा में शामिल होने से ठीक एक रात पहले, हर्षवर्धन ने राहुल गांधी से उनसे बात करने का अनुरोध किया। पिछले कुछ सालों में, कई बड़े कांग्रेस नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है, इनमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक च्वहाण का भी नाम है। कुछ मामलों में, नेताओं ने गांधी परिवार के करीबी होने का दावा किया, तो कुछ ने अपने पारिवारिक रसूख का जिक्र किया। इनमें से किसी भी मामले में राहुल गांधी ने उन नेताओं को रोकने की कोशिश नहीं की। लेकिन इस मामले में, हर्षवर्धन के अनुरोध पर उन्होंने ऐसा किया।

महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख को राहुल गांधी ने ही पार्टी टूटने से बचाने के लिए ही चुना था। पार्टी के संगठन में बड़े बदलाव हों या विरोध-प्रदर्शनों के जरिए कांग्रेस को जिंदा रखना, हर्षवर्धन मुश्किल और चुनौतीपूर्ण समय में भी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि अगर राहुल गांधी का जिला स्तर के नेता राहुल बोंद्रे को बुलाकर पार्टी न छोड़ने के लिए कहना कांग्रेस के कई लोगों के लिए हैरानी की बात थी, तो इस कदम ने संगठन में सपकाल का कद और बढ़ा दिया है।

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राहुल गांधी इंदौर में एक मंच पर हाथ में माइक थामे इधर-उधर टहल रहे थे और हॉल में बैठे हजारों युवा तालियां बजा रहे थे। राहुल उन्हें समझा रहे थे कि विद्यार्थी होने का असल मतलब क्या होता है- सिस्टम से सवाल पूछना न कि सिस्टम के इशारों पर चलना। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें