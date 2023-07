Maharashtra Rain: महाराष्ट्र में बारिश का कहर! IMD ने मुंबई के लिए जारी किया येलो अलर्ट, पालघर और ठाणे में स्कूल बंद

मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया है।

महाराष्ट्र में बारिश का कहर (Source- PTI)

महाराष्ट्र में इन दिनों भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मुंबई के लिए ‘येलो’ अलर्ट जारी किया है, जिसमें शुक्रवार को अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। महाराष्ट्र के पालघर और ठाणे में भारी बारिश की चेतावनी के चलते शुक्रवार को सभी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। मुंबई के आसपास के जिलों, ठाणे और पालघर में मौसम ब्यूरो ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। महाराष्ट्र के ठाणे के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण जलभराव हो गया है। महाराष्ट्र के नांदेड़ के कई हिस्सों में लगातार बारिश के कारण जलभराव होने से यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में बृहस्पतिवार को भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलजमाव हो गया, अधिकतर सड़कों पर भीषण जाम लग गया और पश्चिमी और मध्य रेलवे की उपनगरीय ट्रेन सेवाओं में देरी हुई।

